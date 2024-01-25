Инвестпроект на 3 тысячи рабочих мест не могли запустить в Астане из-за волокиты чиновников

Органы прокуратуры сопровождают значимые инвестиционные проекты. Для этих целей функционирует Фронт-офис, куда и обратилось столичное ТОО «Rainbow Logistics 2», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратура города Астаны.

Это предприятие реализует проект «Универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров в Астане» с суммой инвестиций 11 млрд тенге и созданием 3 000 рабочих мест.

На сегодня вся сумма инвестиций освоена. Однако при вводе в эксплуатацию объекта инвестор столкнулся с волокитой со стороны уполномоченных органов по регистрации объекта недвижимости.

В рамках работы по защите прав инвесторов столичной прокуратурой выработаны меры по разрешению проблемного вопроса.

НАО «Правительство для граждан» зарегистрирован технический паспорт объекта, что позволило инвестору приступить к полноценной эксплуатации логистического центра.

Напоминаем, что при возникновении проблемных вопросов инвесторы могут обратиться по телефону Мобильной группы по защите прав бизнеса и инвесторов: 8-747-216-15-58.