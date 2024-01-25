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    11:25, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Инвестпроект на 3 тысячи рабочих мест не могли запустить в Астане из-за волокиты чиновников

    склад продовольственных и непродовольственных товаров в Астане
    Фото: прокуратура города Астаны

    Органы прокуратуры сопровождают значимые инвестиционные проекты. Для этих целей функционирует Фронт-офис, куда и обратилось столичное ТОО «Rainbow Logistics 2», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу прокуратура города Астаны.

    Это предприятие реализует проект «Универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров в Астане» с суммой инвестиций 11 млрд тенге и созданием 3 000 рабочих мест. 

    На сегодня вся сумма инвестиций освоена. Однако при вводе в эксплуатацию объекта инвестор столкнулся с волокитой со стороны уполномоченных органов по регистрации объекта недвижимости.

    В рамках работы по защите прав инвесторов столичной прокуратурой выработаны меры по разрешению проблемного вопроса.

    НАО «Правительство для граждан» зарегистрирован технический паспорт объекта, что позволило инвестору приступить к полноценной эксплуатации логистического центра.

    Напоминаем, что при возникновении проблемных вопросов инвесторы могут обратиться по телефону Мобильной группы по защите прав бизнеса и инвесторов: 8-747-216-15-58.

     

     

     

    Теги:
    Чиновники Закон и право Инвестиции Астана Инвестпроекты Прокуратура
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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