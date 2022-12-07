Инвесторы в Жамбылской области реализуют проекты на сумму более 55 млрд тенге

7 Декабря 2022, 07:34

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Планируемые в регионе инвестиционные проекты в различных сферах АПК обсуждаются на заседаниях инвестиционного штаба. Суммарная стоимость всех намеченных к реализации проектов превышает 1,6 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Таразе, во фронт-офисе «Правительство для бизнеса», состоялось очередное заседание инвестиционного штаба под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова.

Представители компании «Аяла Дар» презентовали проект по поставке мультимедийного, проекционного оборудования для кабинетов физики, химии, биологии, лингафонных кабинетов. Компания проводит обучение среди преподавателей по использованию данного оборудования. Товарищество также предлагает систему «Электронная библиотека».

Глава региона дал поручение управлениям образования, культуры, цифровых технологий изучить целесообразность и эффективность проекта.

«При принятии важных решений в этой сфере нельзя забывать, что нашей главной задачей является повышение качества образования. Оборудование в школе не должно простаивать, его необходимо максимально использовать. Все организационные моменты должны быть заранее детально изучены», - сказал аким области.

Компания «Сантехцентр» предлагает услуги по проектированию и строительству коммерческих и социальных объектов с использованием современных строительных технологий. Глава региона поручил изучить проекты, предлагаемые компанией, в соответствии с действующим законодательством.

На заседаниях инвестштаба рассмотрено более 60 инвестиционных проектов. По этим проектам уже привлечены инвестиции на сумму более 55 млрд тенге.

Работа инвестиционного штаба направлена на привлечение иностранных и внутренних инвестиций, рост экономической активности и увел

ичение доходов населения, в том числе путем создания новых постоянных рабочих мест.

Как сообщалось ранее, свыше 1,6 трлн тенге инвестиций намерены привлечь в экономику и социальную сферу Жамбылской области. Это, в том числе, проекты по строительству химического комплекса (производство бытовой химии, косметических средств, товаров строительной химии), внедрению платформы быстрой автоматизации бизнес-процессов и государственных услуг, развитию мясного животноводства.

До 2025 года в Жамбылской области планируется реализовать 1 154 проекта. Разработан проект плана развития региона на ближайшие три года с учетом нынешних реалий.

Особое внимание в регионе уделяется успешной реализации пилотного проекта по повышению доходов сельского населения, разработанного по поручению Главы государства.

В сфере агропромышленного комплекса Жамбылской области на общую сумму 73,5 млрд тенге планируется реализовать 711 проектов, а это 4,3 тысячи новых рабочих мест, из них 110 проектов - до конца этого года, здесь 400 новых рабочих мест.

По итогам первого полугодия в Жамбылской области экономический рост составил 104,1%. В базовых отраслях экономики сохраняется положительная динамика роста - в обрабатывающей промышленности 108,1%, в сельском хозяйстве 102%, в строительстве 105,7%, в жилищном строительстве - 103,7%, в торговле - 105,3%, связь - 101,9%, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.