Инвесторы из Турции готовы реализовать проект в отрасли химпрома в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Перспективы реализации проекта в химической промышленности были обсуждены в ходе визита турецких инвесторов в Казахстан, организованного АО «НК «KAZAKH INVEST». В ходе рабочей поездки основатель турецкой компании «BRIMSTONE Sulphur Provider Company» Эфе Мунип Нурдогду провел встречу с Председателем Правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржаном Юсуповым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам инвестора, проект предусматривает производство серного бентонита в одном из западных регионов Казахстана. Планируется, что общая сумма инвестиций в проект составит порядка $10 млн. Ожидается создание около 50 новых постоянных рабочих мест.

Основатель компании Эфе Мунип Нурдогду сообщил о намерениях компании начать реализацию проекта уже в конце этого года. Инвестор представил информацию об основных преимуществах данной отрасли и экспортным потенциалом проекта.

«Казахстан имеет достаточные запасы серы. Однако, как для нас, так и для страны в целом намного целесообразнее организовать глубокую переработку сырья, производить и экспортировать готовую продукцию в виде серного бентонита. С логистической точки зрения Казахстан является очень удобной инвестиционной площадкой для реализации данного проекта. Мы видим большой потенциал в этой стране для выхода на крупные и быстроразвивающиеся рынки. В том числе нам интересны рынки Китая, Европы и России»,- добавил Эфе Мунип Нурдогду.

Председатель правления KAZAKH INVEST Меиржан Юсупов подробно рассказал об имеющихся мерах государственной поддержки инвестиций, широком спектре льгот и преференций.

«Мы видим большие перспективы развития химической промышленности в Казахстане. В этой связи, нами был подготовлен пул инвестиционных предложений в данной отрасли. На сегодня в него входят 9 проектов на сумму порядка $600 млн. Проект полностью является инициативой инвестора. Со своей стороны, KAZAKH INVEST окажет полную поддержку и сопровождение проекта на всех этапах, от идеи до реализации и в постинвестиционный период», - отметил Меиржан Юсупов.

Стоит отметить, что в рамках визита турецкая компания также намерена провести переговоры с АО «НК «КазМунайГаз», а также такими крупными нефтедобывающими компаниями, как «NCOC», «Тенгизшевройл», «KPO» и т.д. касательно обеспечения сырьем. Кроме того, в ходе рабочей поездки инвесторы планирую посетить Атыраускую область для ознакомления с инвестиционным потенциалом региона и рассмотрения перспективных инвестиционных площадок для реализации проекта.

Компания Brimstone была основана в 2017 году в городе Измире. Основным направлением деятельности Brimstone является сера и сопутствующие продукты. Завод по производству серы, расположен в г. Измире, Турция. Производственная мощность завода 6 000 тонн в месяц.