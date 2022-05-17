17 Мая 2022 18:17

Инвесторы из ОАЭ готовы развивать индустриальную зону в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Компания Объединенных Арабских Эмиратов будет развивать малую индустриальную зону города Экибастуз. Об этом стало известно в ходе встречи акима Павлодарской области Абылкаира Скакова с учредителями Canarax Trading LLP Нитинг Бхатнагаром и Ибрахимом Ахмадом Абдуллой Аль Хаммади, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Аким области отметил, что в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева о форсировании реализации инвестиционных проектов, проводится работа по созданию индустриальной зоны регионального значения.

«Это не первая наша встреча, - сказал Абылкаир Скаков. - В марте прошлого года в Абу-Даби наши представители подписали меморандум о взаимном сотрудничестве».

Глава региона рассказал, что в последующем была создана региональная индустриальная зона в Экибастузе. Компанию «Canarax Trading» пригласили в качестве якорного инвестора малой индустриальной зоны.

Учредитель компании Нитин Бхатнагар рассказал, что в пандемийный период были сложности с перелетами и проведением переговоров. Он отметил, что сейчас эти трудности позади.

«Мы провели работу по реализации индустриальной зоны и встретились с потенциальными инвесторами, - сказал Нитин Бхатнагар. - Наша задача состоит в том, чтобы успешно реализовать проект малой индустриальной зоны в Экибастузе».

На сегодняшний день инвесторы зарегистрировали в Экибастузе и Международном финансовом центре Астана ТОО «Canarax Ekibastuz Industrial Zone». В дальнейшем, это товарищество будет определено в качестве управляющей компанией индустриальной зоны.

«При утверждении комплексного плана развития Экибастуза мы ставили задачу по развитию углехимии, - сказал Абылкаир Скаков. - Мы делаем акцент на том, что уголь является главным ресурсом и сырьевой базой».

Глава региона поручил акиму города Экибастуза Ардаку Кантарбаеву и руководителям ответственных госорганов детально проработать условия и положения совместного проекта по открытию индустриальной зоны. По развитию углехимии Абылкаир Скаков рекомендовал инвестору наладить сотрудничество с Институтом химии и угля, где уже имеются разработки по безотходной технологии переработки угольной золы, получению адсорбентов для очистки сточных вод.