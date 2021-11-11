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Инвесторы из Ирана выразили готовность начать строительство фармацевтической фабрики в Актау

11 Ноября 2021 19:53
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Инвесторы из Ирана выразили готовность начать строительство фармацевтической фабрики в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев принял делегацию иранской компании «NIAK», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Мангистауской области.

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На двусторонней встрече учредитель компании «NIAK» Хьюман Байат выразил готовность реализовать проект фармацевтической фабрики в специальной экономической зоне в Актау.

Вклад инвестиций в четыре этапа проекта составляет 40 млн долларов США. Первый этап планируется запустить до конца текущего года. На данный момент достигнута договоренность со специальной экономической зоной «Морпорт Актау» о реализации проекта. А именно запланировано выделение участка под строительство предприятия, а также передача готового здания.

В месяц на предприятии будут выпускать 2 млн флаконов дезинфицирующих средств. В частности, производить антисептики, йод, марли и маски.

После полного запуска проекта 100 человек будут обеспечены постоянной работой.

Нурлан Ногаев отметил что местные исполнительные органы готовы поддерживать подобные инициативы, оказывающие положительный эффект на социально-экономическое развитие региона и создающие новые рабочие места.


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#Инвестпроекты   #Акимат   #Иран   #Мангистауская область  
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