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Инвесторы готовят план развития аэропорта Петропавловска

8 Февраля 2023, 08:12
Инвесторы готовят план развития аэропорта Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров посетил железнодорожный и автовокзалы, аэропорт Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О рабочей поездке глава региона уже традиционно написал на своей странице в социальной сети. По его информации, инвесторы готовят план развития аэропорта.

«Аэропорт - это один из стратегически важных объектов области. Сейчас в нем нет ночных авиарейсов. Для устранения этой проблемы произведен ремонт светосигнального оборудования на взлетно-посадочной полосе. Весной планируется сертификационный облет, после которого местный аэропорт сможет принимать самолеты в темное время суток. Это поспособствует увеличению количества авиарейсов», - сообщил глава региона.

Аэропорт Петропавловска передали в доверительное управление в прошлом году. Имущество воздушной гавани выставляли на торги три раза. Оценочная стоимость варьировалась от 5,6 млрд до 2,8 млрд тенге.

Сейчас из аэропорта Петропавловска, имеющего статус международного, можно улететь только в Астану и Алматы.


Фото: malim.kz

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