Инвесторы активно участвуют в оформлении столицы к Новому году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снежный сезон - это период не только для санитарной очистки, но и зимних развлечений. В декабре районные акиматы традиционно приступают к оформлению улиц, парков и скверов к празднику Новый год, но и представители бизнеса не остаются в стороне. Концепции зимнего досуга разрабатываются заранее. Как отмечает аким района «Есиль» Берик Джакенов, в этот процесс вовлекаются не только оформители из подрядных организаций, но и инвесторы, передает МИА «Казинформ» на пресс-службу районного акимата.

«В нашем северном регионе зима может длиться до полугода, поэтому это время нужно проводить максимальной с пользой. В рамках нашего традиционного зимнего фестиваля «ESIL WINTER» мы стараемся создать благоприятные условия не только для жителей всех возрастов, но и для бизнеса. В разработке идей нам помогает целая креативная группа: управляющая компания парка, Центр урбанистики, оформители района. Изучив международный опыт, также были привлечены профессионалы в организации зимнего досуга из города Санкт-Петербурга. К Новому году инвесторы устанавливают на городских участках свои ели, горки, катки, помогают нам создать праздничную атмосферу, за что им большое спасибо», - рассказал Берик Джакенов.

Всего этой зимой на левом берегу запускается 11 центров притяжения зимнего досуга. Как отмечают в районном акимате, основная масса зимних активностей организовывается за счёт спонсоров. При поддержке компании «КазТрансГаз» были установлены новогодние украшения и 23-х метровая новогодняя ель в Парке вдоль набережной реки «Есиль». Также представители АО «Самрук-Қазына» установили новогоднюю елку для жителей многоквартирного жилого комплекса «Зелёный квартал». В скором времени на этих участках заработают ледовые катки.

Список центров притяжения зимнего досуга на территории района «Есиль»:

- Площадь EХРО-2017

- Парк вдоль набережной реки «Есиль»

- ЖК «Зеленый квартал»

- ЖК «Жагалау»

- Жилой массив «Уркер»

- Жилой массив «Пригородный»

- Ботанический сад

- Парк «Жетісу» и другие пространства возле ТРЦ.

В этом году одним из дополнительных мест для зимних развлечений станет Центральный парк столицы. Здесь в скором времени будут катания лыжах, горках, упряжках, кёрлинг, фудкорт на льду, интересные фото зоны, ледовые дорожки среди деревьев. По задумке, парк будет являться площадкой ещё и для творческих фестивалей, выставок и даже учебно-научной деятельности. Для этого будут задействованы культурные центры, театры, филармония, инструкторы, аниматоры и другие.