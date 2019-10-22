Инвесторов для установки валидаторов в автобусах ищут в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске не могут посчитать пассажиропоток в общественном транспорте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На общественном совете в Петропавловске вновь обсуждали проблемы маршрутного транспорта города. Члены совета поинтересовались, когда, в конце концов, будет производиться учет количества пассажиров, появятся электронные билеты.

«Мы говорим и говорим об этом не один год. Порядка так никакого и нет. По некоторым данным, прибыль предприятий в расчете тарифов доходит до 500 и выше млн тенге. Неужели это не позволяет сделать достойными условия перевозки? Почему нет контроля со стороны отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог?» - недоумевает член общественного совета Бейбит Мустафина.

И.о. руководителя отдела Бахыт Ильясов утверждает, что контроль есть. И электронные билеты в автобусах появятся, как только найдутся инвесторы.

«Мы прорабатываем вопрос совместно с Казинтерсофтом. Они планируют установить во всех автобусах валидаторы, которые будут учитывать весь пассажиропоток. Соответственно, увеличится налоговая нагрузка для перевозчиков. Они будут более прозрачны. Этот вопрос не решается за 1 день. Чтобы установить валидаторы, необходимы большие средства, на которые ни один перевозчик не готов пойти. Поэтому этот проект планируем реализовать за счет частного инвестора», - сказал Б. Ильясов.

По его словам, проект запустят в 2020 году. Но есть одно условие – необходимо субсидирование со стороны государства, так как на неприбыльных маршрутах нужно как-то компенсировать затраты, утверждает он.

Присутствовавший на общественном совете заместитель акима Петропавловска Кайролла Галеев подтвердил, что инвесторов действительно ищут. В ближайшие дни с потенциальным инвестором даже будут обсуждать детали.

«Все начинается с изучения пассажиропотока. Когда мы будем знать, на каких маршрутах какой действительно реальный пассажиропоток, тогда будем знать о вместимости автобусов, которые там нужны, и сколько на самом деле перевозчик перевозит пассажиров. В этом направлении идет большая работа. Она будет продолжаться в течение 2020 года», - сказал К. Галеев.

Проблема билетирования в петропавловских автобусах не нова. Поднимают ее с завидной регулярностью на разных уровнях. Даже аким области поручал обратить на это особое внимание. Пока же дело с мертвой точки практически не сдвинулось.