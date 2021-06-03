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    16:00, 03 Июнь 2021 | GMT +6

    Инвесторов для строительства мусоросортировочного комплекса ищут в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области ищут инвестора для реализации проекта государственно-частного партнерства «Строительство и эксплуатация мусоросортировочного комплекса в Петропавловске», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Объявление размещено на сайте управления природных ресурсов и регулирования природопользования.

    Согласно техническому заданию, строительство мусоросортировочного комплекса необходимо для приема, сортировки и брикетирования твердых бытовых отходов производительностью около 70 тысяч в год.

    «На мусоросортировочный комплекс будут поступать твердые бытовые отходы от жилого сектора, офисов, торговых точек ресторанов, гостиниц, парков и садов и прочих общественных зон и мест, промышленные отходы со схожими характеристиками. Необходимо учитывать, что 6-7 месяцев в году в связи с климатическими условиями и установленными открытыми контейнерами для сбора ТБО в Петропавловске твердые отходы будут поступать с повышенной влажностью», - говорится в документации.

    Мусоросортировочный комплекс должен иметь две раздельные линии сортировки ТБО: линию для «чистых» бытовых отходов - кондиционный отбор пластмассы, макулатура, картон, отходы бумаги, стекло - и линию для сортировки металла, дерева, текстиля, кости, кожи, резины.

    Предполагается, что оставшиеся отходы после отбора вторичных ресурсов должны будут брикетироваться под высоким давлением с уменьшением их объема в 4-5 раз. Это позволит более эффективно использовать площадь полигонов для захоронения твердых бытовых отходов.

    Мусоросортировочный комплекс планируют разместить в районе полигона твердых бытовых отходов ТОО «Кызылжар Тазалык», в 1,5 км от села Шаховское. Выделен участок площадью в один гектар.

    В техническом задании подробно описаны требования к строительству комплекса, материалам и отделке.

    О планах построить на полигоне мусоросортировочный комплекс управление сообщало еще в прошлом году. Стоимость проекта оценили в один миллиард тенге.

    Мусорная проблема в регионе грозит перерасти в настоящее экологическое бедствие. Городской полигон заполнен более чем на 70%. Мусор там часто горит. Об этом не устают говорить общественники и экологи. В этом году в департаменте экологии представили Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем, рассчитанную до 2025-го года. В числе проектов и строительство мусоросортировочный линий.


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