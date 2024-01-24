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    09:35, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Инвесторы обращаются в прокуратуру для сопровождения проектов в Павлодарской области

    прокурор
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Органами прокуратуры Павлодарской области продолжается работа по сопровождению значимых инвестиционных проектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

    Так, в Успенском районе КХ «БИК» реализует проект «Строительство молочно-товарной фермы на 500 голов» с суммой инвестиций 3,1 млрд. тенге, с созданием 20 рабочих мест.

    На сегодня в проект уже вложено порядка 1 млрд. тенге собственных средств.

    При строительстве объекта инвестор столкнулся с проблемой получения государственного займа.

    В этой связи прокуратурой района организовано межведомственное совещание с участием уполномоченных государственных органов, где инвестору оказано содействие по вопросам оформления кредита и сбору необходимых документов.

    В результате крестьянскому хозяйству выданы кредитные средства на сумму 500 млн. тенге (первый транш).

    На эти деньги инвестор планирует закупить необходимые строительные материалы из России и стран Европы.

    Работы на объекте продолжаются.

    Теги:
    Закон и право Инвестпроекты Прокуратура Павлодарская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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