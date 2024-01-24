Инвесторы обращаются в прокуратуру для сопровождения проектов в Павлодарской области

Органами прокуратуры Павлодарской области продолжается работа по сопровождению значимых инвестиционных проектов, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

Так, в Успенском районе КХ «БИК» реализует проект «Строительство молочно-товарной фермы на 500 голов» с суммой инвестиций 3,1 млрд. тенге, с созданием 20 рабочих мест.

На сегодня в проект уже вложено порядка 1 млрд. тенге собственных средств.

При строительстве объекта инвестор столкнулся с проблемой получения государственного займа.

В этой связи прокуратурой района организовано межведомственное совещание с участием уполномоченных государственных органов, где инвестору оказано содействие по вопросам оформления кредита и сбору необходимых документов.

В результате крестьянскому хозяйству выданы кредитные средства на сумму 500 млн. тенге (первый транш).

На эти деньги инвестор планирует закупить необходимые строительные материалы из России и стран Европы.

Работы на объекте продолжаются.