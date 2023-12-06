Инвесторам Астаны предложат земельные участки на территории Акмолинской области

На пресс-конференции в СЦК аким Акмолинской области Марат Ахметжанов остановился на вопросах развития столичной агломерации. Между акимом Акмолинской области и акимом Астаны достигнута договоренность о создании особых условий для предпринимателей, привлекаемых акиматом Астаны. Так, столичным инвесторам предложат земельные участки на территории Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Касательно развития столичной агломерации. Есть много проблемных вопросов, с которыми мы столкнулись. Например, маятниковая миграция. Ежедневно границу столицы из близлежащих сел области пересекают более 200 тысяч человек и 30 тысяч автомобилей.

По официальным данным в зоне агломерации прописано 180 тысяч человек, фактически проживает 300 тысяч. Это влечет определенные трудности в бюджетном планировании и обеспечению социальными объектами пристоличных населенных пунктов. Так, например, наша область является субвенционной, то есть получает дотации с республиканского бюджета, — сказал Марат Ахметжанов.

По словам акима Акмолинской области, при расчете расходов учитывается прирост численности постоянного населения, то есть прописанного. При этом, известно, что население пристоличных населенных пунктов растет в геометрической прогрессии, а официально остается на прежнем уровне.