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    12:31, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Инвестиции в человеческий капитал в Казахстане недостаточны - Еркин Тукумов

    Инвестиции в человеческий капитал в Казахстане недостаточны - Еркин Тукумов
    Фото: КИСИ

    В Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК проходит экспертная встреча выпускников Гарвардского университета. Представитель Гарварда в Казахстане, директор КИСИ Еркин Тукумов рассказал о важности развития человеческого капитала в стране и мерах для осуществления экономического прорыва, передает корреспондент агентства Kazinform

    По словам директора КИСИ, в Казахстане имеются хорошие показатели по Индексу человеческого развития.

    — Страна с очень высоким уровнем со значением индекса — 0,8. Однако, несмотря на имеющиеся достижения в области человеческого развития, инвестиции в человеческий капитал в Казахстане недостаточны. Доступ к услугам образования свободный, но качество услуг неравное, — заявил Еркин Тукумов.

    Инвестиции в человеческий капитал в Казахстане недостаточны - Еркин Тукумов
    Фото: КИСИ

    По его словам, для осуществления экономического прорыва в стране должны быть равные образовательные возможности как у городской, так и сельской молодежи.

    — Построение эффективной системы воспроизводства талантов всегда будет одной из первостепенных задач в нашей стране. Чтобы взрастить качественные кадры, нужно улучшить качество всей молодежи, в особенности сельской. Нужно учитывать «закон больших чисел», согласно которому из большой массы образованных людей будет легче отобрать таланты. Нам надо поднимать качество образования в селах, создать то окружение, которое сформирует множество талантливых учеников. На сегодня три четверти всех школ расположены в сельской местности, в них обучаются 45% учащихся. Диспропорцию в образовании может выровнять только развитие инновации и технологий (доступ к интернету, технике, к обучающим платформам для всего населения), — отметил директор КИСИ.

    Инвестиции в человеческий капитал в Казахстане недостаточны - Еркин Тукумов
    Фото: КИСИ

    Кроме того, он считает необходимым существенно увеличивать финансирование науки и образования.

    — Сегодня у нас доля финансирования науки составляет всего 0,12% от ВВП. К 2025 году расходы на науку планируется довести до 1% от ВВП. Развитые страны, которые делают упор на науку, тратят в среднем 2-4% от ВВП на развитие науки (Израиль — 4,27%, Республика Корея — 4,23%, Япония — 3,28%). Средний расход на науку в странах ОЭСР, куда мы хотим войти, — 2, 48%, — сообщил Еркин Тукумов.

    Инвестиции в человеческий капитал в Казахстане недостаточны - Еркин Тукумов
    Фото: КИСИ

    Также, по его мнению, нужно развивать исследовательские университеты.

    — В мировой практике именно университеты становятся ключевыми проводниками развития, не только усиливая качество человеческого потенциала, но и укрепляя технологический и инновационный потенциал государств. При этом иностранный опыт по созданию современной научно-исследовательской инфраструктуры показывает высокий уровень государственной поддержки науки и инновации, в том числе на создание научно-технических парков, — заключил глава КИСИ.

    Теги:
    Финансы Образование
    Данира Искакова
    Автор
    Данира Искакова
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