Инвестиции в человеческий капитал в Казахстане недостаточны - Еркин Тукумов

В Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК проходит экспертная встреча выпускников Гарвардского университета. Представитель Гарварда в Казахстане, директор КИСИ Еркин Тукумов рассказал о важности развития человеческого капитала в стране и мерах для осуществления экономического прорыва, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам директора КИСИ, в Казахстане имеются хорошие показатели по Индексу человеческого развития.

— Страна с очень высоким уровнем со значением индекса — 0,8. Однако, несмотря на имеющиеся достижения в области человеческого развития, инвестиции в человеческий капитал в Казахстане недостаточны. Доступ к услугам образования свободный, но качество услуг неравное, — заявил Еркин Тукумов.

Фото: КИСИ

По его словам, для осуществления экономического прорыва в стране должны быть равные образовательные возможности как у городской, так и сельской молодежи.

— Построение эффективной системы воспроизводства талантов всегда будет одной из первостепенных задач в нашей стране. Чтобы взрастить качественные кадры, нужно улучшить качество всей молодежи, в особенности сельской. Нужно учитывать «закон больших чисел», согласно которому из большой массы образованных людей будет легче отобрать таланты. Нам надо поднимать качество образования в селах, создать то окружение, которое сформирует множество талантливых учеников. На сегодня три четверти всех школ расположены в сельской местности, в них обучаются 45% учащихся. Диспропорцию в образовании может выровнять только развитие инновации и технологий (доступ к интернету, технике, к обучающим платформам для всего населения), — отметил директор КИСИ.

Фото: КИСИ

Кроме того, он считает необходимым существенно увеличивать финансирование науки и образования.

— Сегодня у нас доля финансирования науки составляет всего 0,12% от ВВП. К 2025 году расходы на науку планируется довести до 1% от ВВП. Развитые страны, которые делают упор на науку, тратят в среднем 2-4% от ВВП на развитие науки (Израиль — 4,27%, Республика Корея — 4,23%, Япония — 3,28%). Средний расход на науку в странах ОЭСР, куда мы хотим войти, — 2, 48%, — сообщил Еркин Тукумов.

Фото: КИСИ

Также, по его мнению, нужно развивать исследовательские университеты.