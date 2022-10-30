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Инвестировать деньги в известный банк предлагали мошенники в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
30 Октября 2022, 00:39
Инвестировать деньги в известный банк предлагали мошенники в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Жительница Северо-Казахстанской области лишилась 6,6 млн тенге, поверив в рекламу банка об инвестиции средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областной прокуратуры, в августе женщина увидела в YouTube рекламу Halyk Bank, предлагавшую инвестиции денежных средств для получения прибыли. После того, как она внесла анкетные данные, ей позвонили мошенники и убедили оформить кредиты на пополнение счета в сумме 6,6 млн тенге. Снять денежные средства и получить прибыль ей не удалось. Все средства со счета похитили.

«В последнее время участились случаи распространения в социальных сетях фейковых публикаций, презентующих различные инвестиционные проекты от казахстанских национальных компаний и банков, якобы запущенных по инициативе Президента. Чтобы создать иллюзию правдивости и достоверности, кибермошенники размещают в указанных публикациях изображения Главы государства и иных известных должностных лиц государственных органов и национальных компаний, взятых из открытых источников», - сообщили в прокуратуре.

В надзорном органе настоятельно рекомендовали в подобных случаях обращаться в Call-центр прокуратуры: 8-705-842-73-06 или на номер: 102.

Северо-Казахстанская область   Борьба с преступностью   МВД РК  
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