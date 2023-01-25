Инвестирование пенсионных активов ЕНПФ в НУХ «Байтерек» безопасно - Нацбанк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инвестиции в АО «НУХ «Байтерек» являются надежными и будут ежегодно приносить инвестиционный доход вкладчикам ЕНПФ. Об этом говорится в комментарии директора департамента монетарных операций Национального Банка РК Нуржана Турсунханова, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, в течение 2023 года планируется инвестировать на рыночных условиях пенсионные активы ЕНПФ на общую сумму до 500 млрд тенге в долгосрочные облигации АО «НУХ «Байтерек». Привлеченные средства будут направлены на кредитование крупных проектов в машиностроении, металлургии, пищевой и легкой промышленности, строительной индустрии, инфраструктуре и других отраслях. Отбор проектов для финансирования и контроль за освоением выделенных средств будет осуществляться на уровне Правительства Республики Казахстан.

«С точки зрения кредитных рисков инвестиции в АО «НУХ «Байтерек» являются безопасными и рассматриваются нами практически на уровне Правительства Республики Казахстан. Кредитный рейтинг холдинга находится на уровне суверенного кредитного рейтинга Казахстана и по международной шкале агентства Fitch Ratings составляет «ВВВ» со стабильным прогнозом.Инвестирование пенсионных активов ЕНПФ будет осуществляться на рыночных условиях с учетом долгосрочного инвестиционного горизонта», - отметил Нуржан Турсунханов.