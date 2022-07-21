21 Июля 2022 15:31

Инвестиций за первое полугодие привлекли 155,8 млрд тенге в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Итоги социально-экономического развития области за первое полугодие 2022 года подвели в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

До 2025 года в Жамбылской области планируется реализовать 1 тыс. 154 проекта. Разработан проект плана развития региона на ближайшие три года с учетом нынешних реалий. Об этом сообщил аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов на встрече с представителями средств массовой информации.

На брифинге глава региона представил итоги социально-экономического развития области за шесть месяцев 2022 года, сообщил о перспективных планах развития региона.

По итогам первого полугодия в области экономический рост составил 104,1 %. В базовых отраслях экономики сохраняется положительная динамика роста – в обрабатывающей промышленности 108,1 %, в сельском хозяйстве 102 %, в строительстве 105,7 %, в жилищном строительстве – 103,7 %, в торговле – 105,3 %, связь – 101,9 %.

Сумма привлеченных в регионе инвестиций за первое полугодие составила 155,8 млрд тенге.

Нуржан Нуржигитов подчеркнул, что особое внимание уделяется успешной реализации пилотного проекта по повышению доходов сельского населения, разработанного по поручению Главы государства.

«Наша цель – создание постоянных рабочих мест в сельских населенных пунктах, улучшение условий жизни, повышение доходов семей благодаря системному развитию сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности. План предусматривает решение ряда задач по обеспечению всеобщей доступности социальных благ и государственных услуг, формированию комфортной среды проживания. План развития состоит из трех основных разделов: инвестиционные проекты, бюджетные инвестиционные проекты, содействие занятости», - отметил глава региона, подчеркнув, что проект развития региона разработан до 2025 года с учетом нынешних реалий.

Первая часть Плана охватывает две крупные отрасли – сельское хозяйство и промышленность. Здесь до 2025 года планируется реализовать 1 тыс. 154 проекта на сумму 2 трлн тенге с созданием 14,4 тыс. новых рабочих мест.

В сфере агропромышленного комплекса на общую сумму 73,5 млрд тенге планируется реализовать 711 проектов, а это 4,3 тыс. новых рабочих мест, из них 110 проектов – до конца этого года, здесь 400 новых рабочих мест, отметил спикер.

По словам акима области, в целях развития системы кооперации в сельских населенных пунктах акимами районов проведен анализ, разработан план для каждого сельского округа с использованием кластерного подхода. Из каждого района выбран один сельский округ, и один массив в городе Таразе. Эти проекты будут реализованы на основе кластерной политики по принципу «одно село – один проект», сообщил аким Жамбылской области.