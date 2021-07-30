Инвестиционный фонд Казахстана выставлен на продажу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» выставило на приватизацию свою дочернюю компанию – АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (ИФК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НУХ «Байтерек».

Холдинг реализует 100% принадлежащих ему простых акций Фонда в рамках Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы (утвержденного постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы»).

Торги будут проходить на портале АО «Информационно-учетный центр» ( www.gosreestr.kz ). Более подробная информация размещена на указанном портале. Дата торгов (аукцион на повышение цены) – 17 августа 2021 года.

Отметим, ИФК занимается вовлечением стрессовых активов в экономический оборот путем их запуска и последующим возвратом государственных средств, вложенных в производственные объекты.

Контакты: Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Мангилик Ел, здание 55А.

Тел: 8 (7172) 91-91-98, 8 (7172) 27-04-16, c 9-30 до 19-00.

E-mail: zh.zhussupbekova@baiterek.gov.kz.



