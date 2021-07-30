+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 18 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Инвестиционный фонд Казахстана выставлен на продажу

30 Июля 2021 18:42
Поделиться:
Инвестиционный фонд Казахстана выставлен на продажу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» выставило на приватизацию свою дочернюю компанию – АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (ИФК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НУХ «Байтерек».

Новости по теме
Как изменилась ситуация на финансовым рынке Казахстана в июне
Еркин Базарханов назначен председателем правления АО «Қазтеміртранс» Фондирование кредитных товариществ Аграрной кредитной корпорацией составит 200 млрд тенге Покупать социально значимые товары по оптовым ценам могут жители ЗКО

Холдинг реализует 100% принадлежащих ему простых акций Фонда в рамках Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы (утвержденного постановлением Правительства РК от 29 декабря 2020 года № 908 «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы»).

Торги будут проходить на портале АО «Информационно-учетный центр» ( www.gosreestr.kz ). Более подробная информация размещена на указанном портале. Дата торгов (аукцион на повышение цены) – 17 августа 2021 года.

Отметим, ИФК занимается вовлечением стрессовых активов в экономический оборот путем их запуска и последующим возвратом государственных средств, вложенных в производственные объекты.

Контакты: Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Мангилик Ел, здание 55А.

Тел: 8 (7172) 91-91-98, 8 (7172) 27-04-16, c 9-30 до 19-00.

E-mail: zh.zhussupbekova@baiterek.gov.kz.



Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика   #НУХ "Байтерек"  
Поделиться:
Новости по теме
Как изменилась ситуация на финансовым рынке Казахстана в июне
Еркин Базарханов назначен председателем правления АО «Қазтеміртранс»
Фондирование кредитных товариществ Аграрной кредитной корпорацией составит 200 млрд тенге
Покупать социально значимые товары по оптовым ценам могут жители ЗКО
Популярное
1 Новые ограничения введут в Карагандинской области со 2 августа
2 Президенту доложили о подготовке к учебному году
3 Свыше 300 тонн песка пытались незаконно перевезти в Алматинской области
4 В Нур-Султане увеличили количество коек в ковидных стационарах
5 В Нур-Султане наказаны заведения, работавшие за закрытыми дверями
Читайте также
Фондирование кредитных товариществ Аграрной кредитной корпорацией составит 200 млрд тенге
Введение экспортных пошлин на металлы снизит инвестиционную привлекательность горной металлургии - Талгат Темирханов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив