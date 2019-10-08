Инвестиционный день Павлодара пройдет в Москве

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 9 октября в столице России пройдёт форум «Инвестиционный день Павлодара в Москве», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках бизнес-форума планируется наладить отношения с бизнес-сообществом Российской Федерации, - сообщила журналистам пресс-служба акима Павлодарской области. - На форуме московским и российским бизнесменам расскажут о мерах поддержки инвесторов. Ожидается, что будут подписаны двусторонние соглашения».

Павлодар граничит сразу с тремя регионами России - Омской и Новосибирской областью, а также с Алтайским краем, напомнили в пресс-службе. 40% товарооборота Павлодарской области приходится на Россию. К примеру, только в 2018 году этот показатель составил 1,8 млрд долларов. Это на 25% больше, чем в 2017 году.

«Павлодарские производители поставили в Россию своей продукции на 1,1 млрд долларов, в том числе трубы, ферросплавы, продукцию из полипропилена, нефтяной кокс, мясо, птицу и полуфабрикаты и др. Увеличились поставки макаронных изделий и цветов», - добавили в акимате региона.

Импорт из России в Павлодарскую область составил 650 млн долларов. Приграничные с Павлодаром регионы являются стратегическими партнерами. Кроме них казахстанский регион имеет двусторонние взаимосвязи с Татарстаном, Курганской и Тюменской областями. Для российских инвесторов Павлодарская область привлекательна дешевой электроэнергией и высоким кадровым потенциалом. Именно поэтому Павлодар считается одним из самых перспективных регионов Казахстана. В Павлодаре производят ферросплавы, бензин, глинозём, алюминий и добывают уголь. Кроме того, через регион проходит девять крупных транспортных коридоров, что говорит о большом транзитном потенциале.

«Сегодня в Павлодаре работают над различными производственными проектами, которые могут заинтересовать потенциальных инвесторов. В областном центре функционирует специальная экономическая зона «Павлодар», где действуют серьезные льготы для инвесторов», - пояснили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Форум пройдёт в конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по улице Ильинка, 6/1.