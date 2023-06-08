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Инвестиционные проекты на $6 млрд в сфере АПК планируют реализовать в РК

Автор:  
Серик Сабеков
8 Июня 2023, 17:49
Инвестиционные проекты на $6 млрд в сфере АПК планируют реализовать в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - До 2026 года в Казахстане планируют реализовать свыше 900 инвестиционных проектов на $6 млрд в сфере АПК. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, выступая на панельной сессии Международного форума Астана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря созданию благоприятного инвестиционного климата в сфере АПК до 2026 года мы планируем реализацию свыше 900 инвестиционных проектов на общую сумму в $6 млрд», - сказал Ербол Карашукеев.

Министр также заявил, что прошлогодний план по реализации инвестиционных проектов был полностью выполнен.

«В прошлом году у нас был план в 270 инвестиционных проектов в сфере АПК более чем до 250 млрд тенге. План выполнен. В этом году у нас уже 292 проекта в плане, мы тоже верим, что эти планы будут выполнены. Казахстан не смотря на имеющиеся сложности, связанные с мировой пандемией и геополитический кризис в соседних странах, имеет положительную динамику и успехи по обеспечению продовольственной безопасности. В глобальном рейтинге продовольственной безопасности за 2022 год мы расположились на 32 строчке среди 113 стран. Мы показали хорошую динамику и рост по этому показателю», - добавил Ербол Карашукеев.


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