Инвестиционные проекты на 540 млрд тенге были заморожены в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Правоохранительные органы с начала года заморозили более 100 инвестиционных проектов на сумму 540 млрд тенге в столице. Об этом сообщил директор Палаты предпринимателей города Астаны Бейсен Жолболдиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в городе Астана есть неблагополучный опыт, когда правоохранительные органы при проверке с начала года заморозили более 100 инвестиционных проектов на сумму 540 млрд тенге. Эти проекты реализуются через СПК «Астана», - сказал Бейсен Жолболдиев в ходе встречи бизнес-сообщества города с депутатами Сената.

Однако в суде дело было выиграно реализаторами проекта.

«Но, тем не менее, решение суда вступит в силу только в конце октября. До этого момента они не могут начать строительство. В этой связи хотел бы отметить, что у нас период активного строительства короткий и почти целый сезон потерян для реализации этих проектов», - пояснил Бейсен Жолболдиев.

В качестве аргумента он привел несколько примеров.

«У нас город расширяется, строится и для населения хотели построить еще три торговых центра «Магнум», общей стоимостью 18 млрд тенге с созданием одной тысячи постоянных рабочих мест. Теперь эти проекты автоматом переходят на следующий год и таких примеров не мало», - пояснил Бейсен Жолболдиев.