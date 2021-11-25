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    13:24, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Инвестиционные и торговые возможности Казахстана презентованы в Бразилии

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    БРАЗИЛИА. КАЗИНФОРМ -В рамках рабочего визита заместителя министра иностранных дел РК Алмаса Айдарова в Федеративную Республику Бразилия состоялась презентация инвестиционных и торговых возможностей Казахстана для местных деловых с участием представителя АО «НК «KAZAKH INVEST» Галымжана Матаева и президента Торгово-промышленной палаты «Бразилия-Казахстан» Кассиано Перейры Вианы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

    Посол Казахстана Болат Нусупов ознакомил собравшихся с состоянием и перспективами экономического взаимодействия Казахстана с Бразилией, акцентировав внимание на имеющемся интересе сотрудничества в сфере горнодобывающей промышленности и агропромышленного комплекса.

    Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров подробно остановился на торгово-экономическом и инвестиционном потенциале Казахстана, а также мерах правительства по углублению и расширению двустороннего сотрудничества, в частности в рамках учрежденных в текущем году казахстанско-бразильского Делового комитета под со-председательством Казахстанского центра индустрии и экспорта «QazIndustry» и Национальной промышленной конфедерации Бразилии (CNI) и Межведомственной рабочей группы по торговле и экономике.

    В ходе мероприятия представитель АО «НК «KAZAKH INVEST» Галымжан Матаев подробно рассказал об инвестиционной политике Казахстана, принимаемых мерах по улучшению инвестиционного климата и новых инструментах поддержки для потенциальных инвесторов, а также представил инвестиционные предложения для бразильских компаний.

    В завершение мероприятия президент Торгово-промышленной палаты «Бразилия-Казахстан» Кассиано Перейра Виана детально остановился на двусторонней торговле за последние годы, презентовал торговый и транзитный потенциал нашей страны, а также перспективные товарные группы казахстанскойй продукции для экспорта на местный рынок.

    В мероприятии приняли участие представители более 30 бразильских компаний, работающих в таких секторах экономики как горнорудная промышленность, энергетика, сельское хозяйство и промышленное производство.

    Также состоялась двусторонняя встреча Алмаса Айдарова с руководством ведущей бразильской компании в области производства промышленного электрооборудования «WEG». Стороны обсудили деятельность компании в Казахстане, а также возможность его расширения, в том числе путем запуска сервисного хаба и локализации завода по производству электрооборудования.

    Алмас Айдаров провел переговоры с кандидатом в почетные консулы РК в экономическом центре Южной Америки – штате Сан-Паулу Грациано Мессаной, который является генеральным директором компании «GM Venture», управляющей активами более 50 компаний. В ходе встречи даны соответствующие установки на предмет реализации инвестиционных и торговых проектов в РК.


    Теги:
    Международная деятельность Экономика Внешняя политика Казахстана
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