Инвестиции в здравоохранение в 2019 году составили 138 миллиардов тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–декабрь 2019 года инвестиции, направленные в сферу здравоохранения и социальных услуг, составили 137,7 млрд тенге, увеличившись в номинальном выражении на 12,7% за год. При этом доля инвестиций в здравоохранение от общей суммы по стране остается на прежнем и довольно низком уровне — 1,1%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года в здравоохранение и соцуслуги было инвестировано 122,2 млрд тенге, годовой рост составлял 26%.

Наибольший объём инвестиций в здравоохранение и социальные услуги наблюдается в Алматинской области: 15,1 млрд тенге или 11% от РК. При этом сумма в области сократилась на 2,6%.

В первую тройку по сумме инвестиций также вошли Восточно-Казахстанская область (14,8 млрд тенге) и город Алматы (13,8 млрд тенге). ТОП-5 регионов замыкают Нур-Султан и Актюбинская область — 10,3 млрд и 9,1 млрд тенге соответственно.

При этом стоит отметить, что в 8 из 17 регионах страны сумма вложений сократилась. Меньше всего инвестиций в здравоохранение и социальные услуги направили в Северо-Казахстанской (2,6 млрд тенге), Атырауской (3,2 млрд тенге) и Мангистауской (3,8 млрд тенге) областях.

Значительную долю в финансировании здравоохранения занимают собственные средства бизнеса: 38,2%, или 52,6 млрд тенге. За год сумма выросла на 21,8%.

Бюджетных средств в финансирование основных фондов в здравоохранении направлено 76,7 млрд тенге: из местных бюджетов было выделено 38,9 млрд тенге, что на 25,8% ниже значения предыдущего года (52,4 млрд тенге), а из республиканского бюджета — 37,8 млрд тенге (+87,8% за год).

Сумма заемных средств увеличилась на 94,7% за год и достигла 4,2 млрд тенге. Кредиты банков составили 4,1 млрд тенге, сократившись на 3% за год.