Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Инвестиции в транспортно-логистическую сферу уже превысили 1 триллион тенге

23 Ноября 2022, 11:21
Инвестиции в транспортно-логистическую сферу уже превысили 1 триллион тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–октябрь текущего года инвестиции в сферу транспорта и складирования составили 1,1 трлн тенге — на 11,6% больше в стоимостном выражении, чем за аналогичный период прошлого года (реальный рост физического объема — на 8,5%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года инвестиции в секторе составили 978 млрд тенге, плюс 1,9% за год.

В региональном разрезе наибольший объем инвестиций в транспортно-логистическом секторе наблюдался в Алматы: 155,2 млрд тенге, годовой рост — сразу на 45,2% в стоимостном выражении. В тройку лидеров также вошли Атырауская (149,5 млрд тенге, годовой рост — в 2,9 раза) и Алматинская (111,6 млрд тенге, минус 24,6%) области.

Заметный рост инвестиций в отрасли был зафиксирован в уже упомянутой Атырауской области.

Наибольший объем инвестиций в секторе был обеспечен за счет собственных средств предприятий: 56,3%, или 614,7 млрд тенге.

Инвестиции за счет средств республиканского бюджета составили 223,3 млрд тенге (плюс 22% за год), за счет средств из местных бюджетов — 114,9 млрд тенге (минус 9,3%). Небанковские заемные средства сократились на 50,1%, до 102,1 млрд тенге, банковские займы, напротив, увеличились в 3,1 раза, до 36,4 млрд тенге.


Теги:
Новости по теме
Сумма гарантийного возмещения по депозитам за последние 19 лет выросла в 25 раз в РК
Дорожники начали оказывать помощь водителям на трассах Абайской и Жетысуской областей
Аукцион по отбору проектов ВЭС с самым низким тарифом за все время торгов состоялся в РК
Читайте также
Два участка автодорог в Казахстане вновь открыты для проезда
Дорожники начали оказывать помощь водителям на трассах Абайской и Жетысуской областей
Движение через перевал Алтын Емель ограничено для всех видов транспорта – КазАвтоЖол
Столичные поликлиники получили 50 новых автомобилей
Движение грузовиков с прицепами ограничено в Абайской и Жетысуской областях из-за погоды
Льготы предоставят строящим студенческие общежития инвесторам в РК
Казахстан и Россия проведут переговоры после предложения РЖД снизить тарифы на перевозку зерна
Законопроект в части контроля транспорта и недропользования рассматривают в Сенате
Новости партнеров
Популярное
1 Назначен руководитель управления внутренней политики Алматинской области
2 Прокуратура ответила на 500 жалоб жителей СКО
3 Франция — Австралия: прямая трансляция матча ЧМ-2022 по футболу
4 Назначена заместитель акима Актюбинской области
5 Героически погибшего пожарного Аскара Забикулина проводили в последний путь

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору