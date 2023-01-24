Инвестиции в сферу здравоохранения увеличились в Казахстане на 35% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2022 году капитальные вложения в сфере здравоохранения показали рост, хотя годом ранее наблюдалось резкое сокращение инвестиционной активности в секторе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения и социальных услуг за январь–декабрь 2022 года достигли 273 млрд тенге — на 35% больше в денежном выражении, чем годом ранее (ИФО — 142,8%).

В аналогичном периоде 2021 года объем инвестиций в секторе составлял 202,2 млрд тенге — на 33,7% меньше в стоимостном выражении по сравнению с рекордным 2020 годом.

В региональном разрезе за 2022 год треть всех инвестиций в сфере здравоохранения и социальных услуг пришлась лишь на Астану: 92,8 млрд тенге. Значительные объемы пришлись также на Восточно-Казахстанскую (21,6 млрд тенге) и Жамбылскую (20,6 млрд тенге) области, Алматы (18,6 млрд тенге), Туркестанскую область (17,5 млрд тенге), Шымкент (16 млрд тенге), а также Карагандинскую область (15,5 млрд тенге).

Наименьшие показатели зафиксированы в Атырауской и Улытауской областях: лишь 1 млрд и 1,4 млрд тенге соответственно.

Чуть более трети инвестиций в секторе обеспечено за счет собственных средств предприятий: 94,3 млрд тенге — на 61,8% больше в деньгах по сравнению с 2021 годом.

Еще треть обеспечили местные бюджеты: 90,7 млрд тенге (годовой рост — на 49,2%). Значительные объемы пришлись также на республиканский бюджет (60,3 млрд тенге, рост за год — в 2,6 раза) и небанковские заемные средства (21,8 млрд тенге, годовое сокращение — в 2,3 раза). За счет кредитов банков было обеспечено лишь 5,8 млрд тенге — на 30,5% меньше, чем годом ранее.

Тем временем среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в сфере здравоохранения и социального обслуживания населения за год выросла с 217,2 тысяч тенге за январь–сентябрь 2021 года до 245 тысяч тенге за аналогичный период 2022 года. Покупательная способность заработных плат в секторе сократилась на 0,5%.