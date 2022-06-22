22 Июня 2022 13:37

Инвестиции в сферу водоснабжения сократились на 6% в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане по итогам января - апреля текущего года инвестиции в основной капитал в сфере водоснабжения, водоотведения, а также сбора и распределения отходов составили 56,1 млрд тг. — на 2,8% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее (реальный спад — 5,8%). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

Из них 35,6 млрд тг. капвложений пришлись на сферу сбора, обработки и распределения воды, 18,5 млрд тг. — на сферу сбора и обработки сточных вод и 2 млрд тг. — на сферу сбора, обработки и удаления отходов.

В аналогичном периоде прошлого года капитальные инвестиции в секторе составляли 57,7 млрд тг., плюс 10,2% за год.

В региональном разрезе наибольший объем инвестиций в секторе пришелся на Восточно-Казахстанскую область: 8,3 млрд тг., сразу на 48,1% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

В тройке лидеров также оказались Алматы (6,6 млрд тг., плюс 21,2% за год) и Павлодарская область (5,6 млрд тг., плюс 8,3%).

Самые слабые показатели зафиксированы в Северо-Казахстанской области: 792,1 млн тг., минус 66,4% за год.

В разрезе источников финансирования наибольший объем инвестиций в секторе был обеспечен за счет средств местных бюджетов регионов: 47,2% от портфеля, или 26,5 млрд тг., на 25,2% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Инвестиции за счет средств республиканского бюджета составили 38,8%, или 21,8 млрд тг., сократившись на 15,8% за год.

Небанковские заемные средства составили в структуре инвестпортфеля 4,2%, или 2,3 млрд тг. - практически столько же, сколько и год назад.