Инвестиции в сферу связи сокращаются в РК - министр

19 Декабря 2022, 16:50

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инвестиции в сферу связи в стране ежегодно снижаются. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В частности, несмотря на предоставленные льготы, инвестиции в сферу связи ежегодно снижаются. Сегодня этот показатель снизился на 33%», - сказал Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе.

По данным министерства, инвестиции в 2020 году составили 169 млрд тенге, в 2021 году - 147,4 млрд тенге, а за 10 месяцев 2022 года - 112,8 млрд тенге.

«Если взять международный бенчмарк, Франция инвестировала в инфраструктуру связи 15,5 млрд евро после пандемии, Германия - 11 млрд евро», - добавил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что за некачественный интернет операторов связи оштрафовали на 1,2 млрд тенге в РК.