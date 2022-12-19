Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Цифровой Казахстан

Инвестиции в сферу связи сокращаются в РК - министр

19 Декабря 2022, 16:50
Инвестиции в сферу связи сокращаются в РК - министр

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инвестиции в сферу связи в стране ежегодно снижаются. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В частности, несмотря на предоставленные льготы, инвестиции в сферу связи ежегодно снижаются. Сегодня этот показатель снизился на 33%», - сказал Багдат Мусин на правительственном часе в Мажилисе.

По данным министерства, инвестиции в 2020 году составили 169 млрд тенге, в 2021 году - 147,4 млрд тенге, а за 10 месяцев 2022 года - 112,8 млрд тенге.

«Если взять международный бенчмарк, Франция инвестировала в инфраструктуру связи 15,5 млрд евро после пандемии, Германия - 11 млрд евро», - добавил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что за некачественный интернет операторов связи оштрафовали на 1,2 млрд тенге в РК.


Новости по теме
Второй индустриальный парк планируют построить в Астане
Около 1,2 трлн тенге инвестиций привлекли в Астану с начала года
Субсидировать интернет для сельхозпредприятий планируют в Казахстане
Теги:
Читайте также
Второй индустриальный парк планируют построить в Астане
Около 1,2 трлн тенге инвестиций привлекли в Астану с начала года
В Казахстане самая дешевая связь и самый быстрый мобильный интернет среди стран Центральной Азии
Какие инвестнаправления предлагает Казахстан английским бизнесменам
Space X запустила ракету-носитель со спутниками
Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с ОАЭ о защите инвестиций
Как улучшить свой домашний Wi-Fi с подключением по оптике
Добро пожаловать: Казахстан приветствует Binomo!
Новости партнеров
Популярное
1 Что известно об ОПГ Коспаева, по делу которой задержан журналист Козачков
2 Новый фельдшерско-акушерский пункт построили в одном из карагандинских сел
3 Журналист Михаил Козачков задержан по подозрению в пособничестве ОПГ
4 Президент Казахстана направил поздравительную телеграмму Эмиру Катара
5 Куриные яица по завышенным ценам продавали в трех областях Казахстана

Лента новостей