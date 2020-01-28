Инвестиции в сфере охраны окружающей среды в РК составили рекордные 117 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно исследованию, проведенному РГП «Казгидромет» в декабре 2019 года, к классу очень высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха отнесены города Нур-Султан, Алматы и Усть-Каменогорск, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

К классу высокого уровня загрязнения отнесены Караганда, Актобе, Балхаш, Темиртау.

Высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в населенных пунктах обусловлен:

• загруженностью автодорог городским транспортом — многокомпонентность выхлопов бензинового и дизельного топлива автотранспорта является одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов диоксидом азота, оксидом углерода, органическими веществами и т. д.;

• рассеиванием эмиссий от промышленных предприятий — результатом производственных процессов при сжигании продуктов промышленности является весь перечень вредных веществ, обуславливающих высокий уровень загрязнённости воздуха;

• низкой проветриваемостью атмосферного пространства населённых пунктов — находящиеся в воздухе загрязнители накапливаются в приземном слое атмосферы, и их концентрация сохраняется на очень высоком уровне.

В последние годы в Казахстане уделяется особое внимание охране окружающей среды. Если в 2008 году доля площади особо охраняемых природных территорий в площади страны была равна 8,1%, то в конце 2018 года доля составила 9,6%. На конец 2018 года общая охраняемая площадь составила 262,5 тыс. кв. метров, увеличившись за год на 7,5%. Из них 71,1% приходится на заказники и заповедные зоны, 11,9% — на природные резерваты, 10,2% — на национальные парки.

Кроме того, за последние два года наблюдается колоссальный рост инвестиций, направленных на охрану окружающей среды. За январь–декабрь 2019 года сумма инвестиций составила рекордные 117,4 млрд тг — на 46,4% больше, чем в аналогичном периоде 2018 года (80,2 млрд тг).

Для сравнения: по итогам 12 месяцев 2016 и 2017 годов объём инвестиций в окружающую среду был равен всего 32,2 млрд и 32,5 млрд тг соответственно.

В целом за последние пять лет общий объём инвестиций, направленных на охрану окружающей среды, составил 324,8 млрд тг.

В разрезе регионов Республики Казахстан наибольший объем инвестиций, направленных на охрану окружающей среды, приходится на Актюбинскую область: 28,7 млрд тг, при этом по итогам предыдущего года сумма была равна всего 313,9 млн тг.

Также в тройку лидирующих регионов вошли Атырауская и Акмолинская области: 26,5 млрд и 18,6 млрд тг соответственно. На эти три региона приходится 62,9% инвестиций от общего объёма по стране.

Замыкают ТОП-5 по инвестициям на охрану окружающей среды Карагандинская (9 млрд тг) и Жамбылская (8,2 млрд тг) области.