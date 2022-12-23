Инвестиции в сфере госуправления и обороны в РК выросли более чем вдвое

23 Декабря 2022, 12:07

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – За январь–октябрь текущего года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения составили 93,3 млрд тенге — сразу в 2,4 раза больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальный рост вложений — в 2,2 раза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Finprom.kz.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года, напротив, наблюдался спад объемов вложений на 29,4 % за год до 39,6 млрд тенге.

В региональном разрезе наибольший объем инвестиций в секторе пришелся на Туркестанскую область: 24,5 млрд тенге, годовой рост в деньгах — в 5,4 раза.

В тройке лидеров также оказались столица (23,3 млрд тенге, годовой рост — в 2,4 раза) и Алматы (15,9 млрд тенге, годовой рост — в 4,3 раза). Наименьшие показатели были зафиксированы в новообразованной Улытауской области: 16,7 млн тенге.

Наибольший годовой рост инвестиций наблюдался в Туркестанской области, наибольшее сокращение — в Северо-Казахстанской области (на 89,8 %, до 115,4 млн тенге).

В разрезе источников финансирования 62,1 % капвложений было обеспечено за счет республиканского бюджета: 58 млрд тенге — в 4,8 раза больше, чем годом ранее.

Из местного бюджета поступило 28,4 млрд тенге (плюс 9,6 % за год), за счет заемных небанковских средств было обеспечено 5,6 млрд тенге (против 3 млн тенге годом ранее), за счет собственных средств предприятий — 1,4 млрд тенге (минус 18,6 %).