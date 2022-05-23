23 Мая 2022 11:31

Инвестиции в сфере энерго- и теплоснабжения сократились на 3% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь–март текущего года объём инвестиций в основной капитал в сфере электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционированная составил 73,9 млрд тенге — на 0,7% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. В реальном выражении капвложения сократились на 2,7% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Треть инвестиций пришлась на собственные средства предприятий. В региональном разрезе наибольший объём инвестиций пришёлся на Жамбылскую область: 11,8 млрд тенге, годовой рост в стоимостном выражении — в 3,2 раза.

Далее по объёмам инвестиций идут Карагандинская (10,7 млрд тенге, рост в 2,5 раза) и Туркестанская (8 млрд тенге, минус 53,1%) области.

Наименьшая сумма капвложений в секторе зафиксирована в Северо-Казахстанской области: всего 637,5 млн тенге, рост — в 7,8 раза за год.

Более трети всех капвложений в сфере энерго- и теплоснабжения составили собственные средства предприятий: 26,2 млрд тенге — на 2,7% меньше в деньгах, чем годом ранее.

Местные бюджеты выделили 17,8 млрд тенге, республиканский бюджет — 11 млрд тенге. Инвестиции за счёт небанковских заёмных средств выросли сразу в 4,2 раза, до 15,3 млрд тенге, за счёт банковских кредитов — напротив, сократились на 80,8%, до 3,5 млрд тенге.

В первом квартале текущего года в эксплуатацию ввели две солнечные электростанции, а также четыре линии электропередач напряжением 6–20 кВ (общей протяжённостью в 11,3 км), одну линию электропередач напряжением 220 кВ и выше (70 км), и ещё одну — напряжением 0,4 кВ (43,5 км).

Фактическая стоимость ввода солнечных электростанций составила 21,1 млрд тенге, их мощность — 55 МВт.



