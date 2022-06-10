10 Июня 2022 18:08

Инвестиции в размере $4 млн привлекли в афганский город Герат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В афганском городе Герат открылись фабрики по производству кислорода и хлопка на общую сумму $4 млн, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Ariana News.

Это произошло после того, как официальные лица Исламского эмирата Афганистан призвали инвесторов внутри страны и за ее пределами открыть бизнес. Исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Нуруддин Азизи сообщил, что в стране созданы необходимые условия для деловых кругов.

Глава промышленной и горнодобывающей палаты Герата Хамидулла Хадем сказал, что стоимость хлопчатобумажной фабрики составляет примерно $1,5 млн, а компания по производству кислорода инвестировала около $2,5 млн.

За последние четыре месяца 20% заводов в Герате возобновили работу. Им предоставлены необходимые условия в сфере таможни и логистики. В настоящее время в городе насчитывается около 200 фабрик.