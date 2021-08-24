Инвестиции в промышленности перетекают из добывающей в перерабатывающую сферу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На фоне резкого снижения инвестиционной активности в горнодобывающем секторе капвложения в обрабатывающей промышленности выросли более чем в 1,8 раза за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

Инвестиции в основной капитал в промышленном секторе за январь–июль текущего года составили 3,33 трлн тенге — на 8,3% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальный спад физического объёма капвложений достиг 10,5%.

Наибольший объём инвестиций в отрасли традиционно приходится на сегмент горнодобывающей промышленности и разработки карьеров — 61% от всего портфеля, или 2,03 трлн тенге. В то же время доля сектора за год резко сократилась: в аналогичном периоде 2020 года на добывающую сферу приходилось сразу 74,5% объёма инвестиций.

Примечательно, что такой переток обусловлен не только сокращением вливаний в сферу добычи (в деньгах — минус 24,9%, в физическом объёме — минус 26,5%), но и резким ростом инвестиционной активности в сегменте переработки. Здесь капвложения за год выросли сразу на 88,4% в деньгах и на 82,9% в физическом объёме, до рекордных 836,7 млрд тенге. Это уже 25,1% от инвестиционного портфеля промышленного сектора РК, против всего 12,2% годом ранее.

В горнодобывающем секторе по традиции лидирует сфера нефтегазодобычи: 1,52 трлн тенге, или 75% портфеля добывающего сегмента. Впрочем, годом ранее показатель составлял 83,5%.

Доля добычи металлических руд, напротив, выросла — с 12,2% до 16,8% от общего объёма капитальных инвестиций добывающей отрасли. Это уже 341,9 млрд тенге — на 3,7% больше в денежном выражении, чем годом ранее.

В сегменте переработки наибольший объём инвестиций направлен в сферу химической промышленности — 37,7% портфеля, против всего 13,9% годом ранее. Это 315,6 млрд тенге — более чем впятеро больше, чем годом ранее.

В число ключевых секторов-инвестмагнитов, как обычно, попали также металлургическая сфера (34,3% капвложений в сфере переработки, или 287,3 млрд тенге), пищевая промышленность (8,4%, или 70,4 млрд тенге) и производство стройматериалов и прочих неметаллических минеральных продуктов (6,1%, или 51,2 млрд тенге).

Что касается прочих промышленных секторов, на сегмент электро- и теплоснабжения пришлось 293,6 млрд тенге (на 5% меньше, чем годом ранее, в деньгах и на 7% меньше в реальном выражении); на сферу водоснабжения, водоотведения, а также сбора и удаления отходов — 167,1 млрд тенге (минус 2,3% в стоимостном и минус 4,6% в физическом объёме).