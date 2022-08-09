Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Инвестиции в основной капитал в сфере обороны выросли в два раза в РК
9 Августа 2022 09:46

Инвестиции в основной капитал в сфере обороны выросли в два раза в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам первого полугодия текущего года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения в РК достигли 38,8 млрд тенге — в 2,2 раза больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

В первом полугодии 2021 года инвестиции в секторе составляли 17,9 млрд тенге, минус 34% за год. В региональном разрезе больше всего инвестиций в секторе пришлось на Туркестанскую область: 13,8 млрд тенге, годовой рост — в 4,3 раза.

В тройке лидеров также оказались столица (7,5 млрд тенге, годовой рост — в 2,5 раза) и Алматы (4,7 млрд тенге, годовой рост — в 2,3 раза). Меньше всего инвестиций в секторе пришлось на Шымкент: 37 млн тенге, минус сразу 84,5% за год.

Из 20 регионов только в Улытауской области в текущем году не поступило средств в основной капитал в сфере обороны.

В разрезе источников финансирования 52,9% капвложений было обеспечено за счет республиканского бюджета: 20,5 млрд тенге — в 5,3 раза больше, чем годом ранее.

Из местного бюджета было вложено 17,1 млрд тенге (плюс 28,6% за год), из собственных средств предприятий — 916 млн тенге (плюс 35,1%), еще 280,7 млн тенге пришлось на заемные средства (годом ранее инвестиций из этого источника не наблюдалось).


Новости по теме
Алихан Смаилов поручил ускорить реализацию проекта «G4 City» в Алматинской области
Страны Персидского залива заинтересованы в инвестициях в Казахстан
Читайте также
Экспорт Казахстана увеличился на 37,2% за пять месяцев
Свыше 413 млн тенге налогов задолжали жители Атырауской области
Пять казахстанских предприятий начнут экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
Алихан Смаилов поручил ускорить реализацию проекта «G4 City» в Алматинской области
Правительство РК приняло постановление о ликвидации холдинга «Зерде»
Ученик NIS завоевал «бронзу» на международной олимпиаде школьников по экономике
Курс тенге с июня не зависит от внешних ключевых показателей - эксперт
Кофе подорожал на 20% в Казахстане за год
Популярное
1 Юная казахстанка сотворила сенсацию на международном турнире по теннису
2 Пьяный водитель задержан в Нур-Султане: за погоней следил весь город
3 Вертолет подключили к поискам пропавшей пятилетней девочки в Костанайской области
4 Тела женщины и двоих детей нашли в квартире в Алматы: заведено дело об убийстве
5 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив