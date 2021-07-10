Инвестиции в основной капитал в Алматы составили 460,7 млрд тенге с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы отметил необходимость укрепить связи Алматы с партнерами в сфере инвестиций, здравоохранения, туризма, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В приветственном выступлении на заседании Совета по привлечению инвесторов и улучшению инвестиционного климата Алматы аким города Бакытжан Сагинтаев призвал укрепить связи города с партнерами в сфере инвестиций, здравоохранения, туризма, а также наметить будущие точки роста.

Отметив инвестиционную привлекательность мегаполиса, Бакытжан Сагинтаев сообщил, что Алматы занимает первое место среди всех регионов Казахстана по ведению бизнеса согласно субнациональному рейтингу Всемирного Банка. По итогам шести месяцев текущего года инвестиции в основной капитал в Алматы выросли на 126,5% и составили 460,7 млрд тенге. Также осенью прошлого года агентством Fitch подтвержден кредитный рейтинг города Алматы на уровне BBB и присвоен кредитный рейтинг АО «СПК «Алматы», выступающего оператором в вопросах привлечения инвестиций, на уровне ВВВ-, который означает низкий уровень риска для инвестиций.

По словам главы ЕБРР в Казахстане Агриса Прейманиса, Совет будет играть особую роль и даст возможность решить ряд проблемных вопросов, в том числе вопросы налогового и таможенного администрирования иностранных инвесторов, процедуры выдачи виз и разрешения на въезд, создания нужной инфраструктуры, внедрения принципов зеленой экономики и повышения уровня цифровизации.

Напомним, в начале года в целях улучшения инвестиционного климата распоряжением акима Алматы возобновлена деятельность Совета и обновлен состав участников, в который вошли представители иностранных ассоциаций, торговых палат и финансовых организаций. Основными задачами Совета являются выработка рекомендаций и предложений по улучшению инвестиционного климата, инвестиционной стратегии, решение проблемных вопросов зарубежных инвесторов.



