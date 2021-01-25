Инвестиции в научно-технологическое развитие: КазНУ приступает к реализации крупного проекта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - КазНУ приступает к реализации крупного инвестиционного проекта по созданию Научно-технологической долины «Аль-Фараби» (НТД), включающую в себя IT, инновационный и медико-биологический кластеры, передает МИА «Казинформ».

КазНУ им. аль-Фараби подписал долгосрочное инвестиционное соглашение с турецкой компанией «Görkem Co.» о начале строительства объектов для развития исследований и подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере IT-технологий, инноваций и медицины. Сторонами достигнута договоренность о поэтапной реализации соглашения, общая сумма инвестиций составит порядка 1 млрд. долларов США.

Сегодня ведущие университеты мира, формируя человеческий капитал и являясь точками роста инновационной экономики, определяют развитие своих стран и целых регионов. Передовой опыт развитых стран показывает, что подобные технологические долины создаются на базе крупных университетов на основе триединства науки, образования и инновационного производства.

КазНУ, целенаправленно трансформируясь в исследовательский университет мирового уровня, инициировал создание Научно-технологической долины «Аль-Фараби». Проект получил поддержку Елбасы Н.Назарбаева. Уже начата работа по созданию международного IT-кластера «Альянса университетов Нового Шелкового пути», объединяющего более 150 ведущих вузов мира. Его ядром будет IT-технопарк по модели «Silicon Valley» и суперкомпьютер, предоставляемый КазНУ по гранту Правительства КНР. Соглашение об этом было достигнуто в ходе визита Президента страны К.Токаева в Китай.

Также в состав НТД войдут инновационный и медико-биологический кластеры. Будет построена многопрофильная клиника на 500 мест с научно-исследовательской лабораторией. Создание медико-биологического кластера позволит оказывать медицинские услуги на мировом уровне, осуществлять трансферт современных технологий и использовать передовой опыт менеджмента в медицине Ю.Кореи, Канады, Турции и США.

«КазНУ выбран нами для реализации масштабного инвестиционного проекта неслучайно. Мы тщательно изучили казахстанский образовательный рынок в поисках надежного и перспективного партнера. Сотрудничество с лучшим университетом тюркского и исламского мира, занимающем 165 место в глобальном рейтинге открывает новые возможности для реализации проекта международного уровня и еще больше укрепит отношения наших дружественных стран», - подчеркнул во время встречи генеральный директор компании «Görkem Co.» Осман Мимарсинаноглу.

В соответствие с договором, инвестор построит объекты, оснастит их необходимым оборудованием и передаст в государственную собственность. Возмещение затрат будет осуществляться за счет совместной операционной деятельности. В текущем году планируется начать реализацию первого этапа инвестиционного проекта.