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Инвестиции в Алматы выросли на 22,1% с начала года

17 Ноября 2022, 10:12
Инвестиции в Алматы выросли на 22,1% с начала года
17 Ноября 2022, 10:12

Инвестиции в Алматы выросли на 22,1% с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРИ - За 9 месяцев этого года инвестиции в основной капитал в Алматы – 974 млрд тенге. Реальный рост инвестиций в город – 22,1%, по РК – всего 7%.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на данные Института экономических исследований Миннацэкономики РК.

Капиталоемкие отрасли города – «операции с недвижимым имуществом»(строительство жилья) и «транспорт и складирование, куда направили 61% всех инвестиций города.

Инвестиции в операции с недвижимым имуществом повысились с ₸352 до ₸456 млрд, в транспорт и складирование – с ₸91 до ₸143 млрд.

70% инвестиций города привлекаются за счет частных средств инвесторов и предпринимателей, которые за 9 месяцев т.г. выросли на 35% – с ₸500 до ₸677 млрд.

На 28% выросли инвестиции из госбюджета до ₸157 млрд и всего на 8% выросли привлекаемые заемные средства до ₸140 млрд.

71% инвестиции города обеспечиваются за счет малых предприятий, вложения в основные средства которых выросли на 57% до ₸688 млрд.

Крупные предприятия города увеличили инвестиции на 83% до ₸220 млрд, а средние – на 31% до ₸66 млрд.


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