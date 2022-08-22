Инвестиции требуют грамотного подхода

В эпоху цифровизации особую популярность набирают инвестиции в криптовалюту. Истории быстрого обогащения с помощью этого инвестиционного инструмента буквально «заполонили» информационное пространство последних лет. Но на самом деле зарабатывать на цифровых активах не так легко, нужно обладать финансовой грамотностью, знать, как устроен рынок, и следить за трендами. Ознакомиться с актуальным курсом популярных криптовалют и проверенными P2P-платформами можно на бесплатном сервисе Financer.com.

Появившись более 10 лет назад, криптовалюта стала настоящим прорывом для своего времени. Несмотря на экономический кризис, криптоиндустрия с каждым днем продолжает развиваться, привлекая все больше инвесторов.

В отличие от государственной, эта валюта существует только в электронном виде и используется для расчетов Интернете. На сегодняшний день во всем мире имеется более 200 криптовалютных бирж, на которых реализуется более 1 000 видов криптовалют. Валюта становится конкурентом традиционной финансовой системы.

Стоит отметить, что в Казахстане принят закон, согласно которому криптовалюты не могут выступать средством платежа. Их выпуск и оборот разрешен только на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), имеющего особый правовой режим.

Основные плюсы криптовалюты – это децентрализация, анонимность и безопасность, т.е. у цифровых денег нет внутреннего или внешнего администратора, и никакие внешние агенты не могут влиять на транзакции, она защищена от глобальных сбоев, работает из любой точки мира при наличии Интернета и сохраняет деньги от инфляции.

Несмотря на массу преимуществ такого вида инвестирования, есть немало и подводных камней, поэтому пользоваться им нужно взвешенно. Незаменимым помощником в этом вопросе является бесплатный сервис Financer.com – это независимый источник актуальной информации о рынке финансовых услуг Казахстана.

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Фото: exame.com











