Инвестиции, торговля, технологии: что еще получит Казахстан от новых соглашений с КНР

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Китай подчеркнул стратегическую, экономическую и гуманитарную роль нашего восточного соседа в развитии Казахстана. В ходе четырех насыщенных переговорных дней наша страна заручилась многомиллиардными инвестициями, инфраструктурными проектами и гарантиями всеобщей безопасности в регионе Центральной Азии, передает МИА «Казинформ».

Крупнейший торговый партнер

Китай и Казахстан имеют длительную историю экономического взаимодействия. После распада СССР и независимости Казахстана торговля между двумя странами начала активно развиваться, особенно в последние годы.

На сегодня Китай является крупнейшим торговым партнером Казахстана, а Казахстан – важным поставщиком природных ресурсов для КНР. Мы экспортирует в КНР нефть, газ, металлы, химическую продукцию и сельскохозяйственные товары. В свою очередь, КНР направляет в Казахстан электронику, текстиль, одежду, обувь, автомобили и др.

Именно поэтому в ходе переговоров между лидерами и делегациями Китая и Казахстана были подписаны сразу 47 соглашений на общую сумму 22 миллиарда долларов инвестиций. В том числе – по совместному развитию логистических хабов, автопромышленности, энергетики и так далее.

Кроме того, Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках саммита «Центральная Азия – Китай» выступил с предложением проработать взаимоотношения по 9-ти конкретным пунктам, касающимся торговых отношений, культуры, туризма и региональной безопасности. По итогам форума главы Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана подписали Сианьскую декларацию, а также решили, что следующий, второй по счету саммит пройдет в Казахстане в 2025 году. Это наилучшим образом подчеркивает важнейшую роль Казахстана в регионе.

Безусловно новые договоренности позволят в разы увеличить объем товарооборота между странами. По словам К. Токаева, за прошлый год объем взаимной торговли сельхозпродукцией составил более 780 миллионов долларов. Теперь Казахстан готов поставлять в Поднебесную бобовые культуры, высококачественное экологически чистое охлажденное мясо - говядину и баранину.

К слову, торговые отношения между Китаем и Казахстаном являются одним из ключевых аспектов взаимодействия. В последние годы наш торговый оборот значительно вырос, достигнув более чем 24,1 миллиарда долларов за 2022 год, что на 34,1% больше, чем годом ранее. Объем торговли за прошлый год составил более 31 миллиард долларов, что является рекордом за 30 лет.

При этом доля экспорта из Казахстана увеличилась за год на 34,7%, до 13,2 миллиарда долларов. Из них в Поднебесную было экспортировано 15,6%. Что касается импорта, количество привозимого из Китая товара выросло на 33,5% за год, до 11 миллиарда долларов.

Большую часть вывозимого из Казахстана в Китай товара представляет сырая нефть и нефтепродукты: 4,1 миллиарда долларов. На втором месте по количеству занимает рафинированная медь и медные сплавы (2,3 миллиарда долларов), а также природный газ (1,2 миллиарда долларов). Так же в пятерку основных экспортных товаров вошли продукты неорганической химии и ферросплавы.

В свою очередь Китай завозит в Казахстан смартфоны, компьютеры, одежду, шины и автозапчасти. По всем этим видам товаров наблюдается колоссальный спрос. Неслучайно большая часть вещей в домах наших граждан привезена из Китая, и это вовсе неплохо – в КНР давно научились делать качественную продукцию. Владельцы новых китайских автомобилей не дадут в этом плане соврать. Поэтому, когда мы говорим о торговых отношениях с Поднебесной, это касается не только крупных бизнесменов и правительства, но и каждого гражданина Казахстана, так как мы все пользуемся вещами и техникой, привезенной из Китая.

Восточные инвесторы продолжают также активно вкладывать в экономику Казахстана. На конец сентября 2022 года основные объемы инвестиций направлены в транспортно-складскую сферу (2,9 миллиарда долларов), обрабатывающую промышленность (2,7 миллиарда долларов) и строительство (2 миллиарда долларов).

Добро пожаловать на электронные площадки

Помимо этого, активно развивается и имеет большой потенциал электронная торговля между Китаем и Казахстаном. Обмен товарами и услугами через электронные площадки становится все более популярным, и многие компании уже используют этот способ для заключения контрактов и продажи своей продукции.

Благодаря доступности и легкому использованию китайских электронных ресурсов казахстанцы без труда начинают свой бизнес и беспрепятственно самостоятельно заказывают для перепродажи различные товары: начиная от одноразовой посуды и заканчивая крупной техникой.

Одной из ключевых площадок для электронной торговли здесь является, конечно же, Alibaba – крупнейшая интернет-платформа в Китае. Несколько лет назад Alibaba и правительство Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает развитие сотрудничества в области электронной коммерции. Соглашение направлено на помощь казахстанским производителям в продвижении своей продукции на рынок Китая через проект «Export to China».

Кроме того, китайская компания JD.com также активно развивает свою деятельность в Казахстане и запустила свою собственную платформу для электронной коммерции. JD.com сотрудничает с казахстанскими компаниями и предоставляет им доступ к китайскому рынку, а также помогает китайским компаниям заключать контракты с казахстанскими партнерами. Именно на площадке JD.com Президент К. Токаев на днях открыл Национальный павильон Казахстана, что, без сомнения, обратит на себя внимание 400-миллионной аудитории этого уникального маркетплейса.

В два раза больше инвестиций

В последние годы Китай и Казахстан особенно активно развивают транспортное сотрудничество. С 2013 года КНР продвигает инициативу «Один пояс, один путь», целью которой является укрепление экономических связей между Китаем и странами Евразии, включая Казахстан. В рамках этой инициативы были созданы новые транспортные коридоры, в том числе железнодорожный коридор Китай-Казахстан-Россия и автомобильный коридор Китай-Казахстан-Европа. Это позволило значительно сократить время и стоимость доставки товаров между Китаем и Казахстаном. Только за 2022 год по линии этой инициативы было перевезено между Казахстаном и Китаем 23 миллиона тонн груза. Это рекордный показатель за 10 лет.

Таким образом, переоценить положительные аспекты взаимодействия Китая и Казахстана в области торговли невозможно. Взаимная торговля касается как бытовых товаров, так и сырьевого рынка. За годы нашей независимости китайские партнеры вложили порядка 23 млрд долларов в развитие казахстанской экономики, торговли и инфраструктуры. Новый пакет соглашений моментально удваивает этот показатель. 22 дополнительных миллиарда долларов инвестиций значительно укрепят потенциал и возможности нашей страны на международной арене.