Инвестиции на подготовку к отопительному сезону выросли в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в этом году увеличились затраты на подготовку к отопительному сезону. Это позволит сделать оборудование более надёжным и снизить риски, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата региона.

О ходе ремонтной кампании на теплоисточниках и сетях доложил на аппаратном совещании в режиме онлайн руководитель управления энергетики и ЖКХ Улантай Усенов.

«В рамках подготовки к отопительному сезону-2020-2021 из всех источников предусмотрены средства в сумме 51,5 млрд тенге - это почти на 8 млрд тенге больше, чем в 2019 году. В том числе инвестиции составляют 37 млрд тенге, что на 2 млрд тенге больше по сравнению с прошлым годом, - сообщил он. - На ремонт 43 котлов и 16 турбин на восьми теплоэлектростанциях области выделено 16,9 млрд тенге».

В Караганде и Жезказгане ведётся реконструкция тепловых сетей. В городах и районах области ремонтируют инженерные коммуникации. Реализуется ряд проектов по модернизации электрических сетей и подстанций. Выделены средства на ремонт и строительство локальных теплоисточников.

По информации руководителя управления, в настоящее время на теплоэлектростанциях уже отремонтировано 16 котлов и 8 турбин. Работы по подготовке к отопительному сезону продолжаются.

Улантай Усенов также рассказал о подготовке объектов соцкультбыта, жилья и жизнеобеспечения. По его словам, на сегодняшний день мероприятия выполнены на 85%.

Продолжается завоз угля для бюджетных организаций. К середине сентября необходимо обеспечить запас полностью.

Продажа бытового топлива жителям области ведётся в 36 точках.

Аким области Женис Касымбек отметил, что цены на бытовое топливо должны быть доступными. Ход подготовки к зиме находится на постоянном контроле, подчеркнул глава региона. Он напомнил о персональной ответственности акимов городов и районов за стабильное прохождение отопительного сезона.