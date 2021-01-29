Инвестиции и субсидирование обещают меркенским заводам

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с трудовым коллективом крупного молокоперерабатывающего предприятия в райцентре Мерке Меркенского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководства завода, пандемия и карантинные меры не помешали ТОО «Меркенский сырзавод» добиться хороших результатов и увеличить объем производства. В 2020 году предприятие выпустило 1 975 тонн молочной продукции, что на пять тонн больше в сравнении с 2019 годом.

«Как известно, в нашем регионе хромает сфера переработки сельскохозяйственной продукции, - отметил глава региона. – Ваше предприятие является одним из немногих подобных организаций в области. Несмотря на это, необходимо развиваться, нужна модернизация. Как я говорил ранее, в первую очередь нужно расширять ассортимент, при этом, не повышая стоимость продукции. Об этом говорил и Президент страны Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания Правительства», - обратился к заводчанам Бердибек Сапарбаев.

По словам заведующей производством Людмилы Голенцовой, недавно завод приобрел оборудование для производства мороженого.

«Планируем начать с выпуска самого простого мороженого – пломбира. Ориентиром для нас является знаменитый советский пломбир», - рассказала заведующая производством.

Помимо этого, недавно предприятие приобрело машину для производства сыра моцарелла и упаковочное оборудование для сыров и творога. Также планируется наладить выпуск лимонада. Всего ТОО «Меркенский сырзавод» будет производить более чем 40 видов продукции.

Аким области отметил, что у завода есть огромный потенциал, но необходимо как можно раньше провести существенную модернизацию. Он дал поручение провести анализ деятельности предприятия, в частности - проанализировать объем инвестиций в производство. Глава региона намерен встретиться с учредителями и обсудить планы по дальнейшему развитию завода, пояснили в пресс-службе акима Жамбылской области.

В завершение встречи заключен меморандум о взаимодействии между акиматом области и руководством ТОО «Меркенский сырзавод» на предмет соблюдения трудового законодательства.