Инвестфорум в Костанае: планируется заключить соглашения на 700 млрд тенге

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Соглашения на сумму более 700 млрд тенге планируется заключить в рамках проходящего в Костанае двухдневного форума «Kostanay Invest 2023» по развитию инвестиционного потенциала региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В рамках форума местные власти намерены раскрыть уникальный инвестиционный потенциал Костанайской области.

Форум собрал представителей отечественного и зарубежного делового сообщества, а также представителей институтов развития бизнеса. Это своего рода платформа по обмену опытом и знаниями, а также по налаживанию важных деловых контактов.

Обсуждения охватывают вопросы инвестиционной привлекательности региона, где инвесторы поделятся положительным опытом, а также рассказывают о планах и задачах на ближайшую перспективу.

Спикеры форума презентуют инвестиционные проекты в различных сферах, а также выступают с оценкой ожидаемых результатов. В целом для костанайского региона предполагается положительный эффект от реализации этих проектов. Также в программе обсуждений - вопросы минимизации выбросов в окружающую среду и реализации проектов, связанных с использованием возобновляемых источников энергии.

Как сообщалось ранее, генеральный директор автомобильного завода KIA Ким Дэки, выступая на инвестфоруме, сообщил, что в Костанае при поддержке местных властей корпорацией KIA планируется построить и запустить завод по выпуску корейского бренда автомобилей. А генеральный директор ТОО «Костанайская горно-металлургическая корпорация» Сергей Кряжевских в ходе инвестфорума сообщил о том, что горно-обогатительный комплекс планируется построить близ Аркалыка, здесь будет создано 1200 новых рабочих мест.