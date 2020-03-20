Инвестдоход вкладчиков ЕНПФ с начала года составил 332 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пенсионные активы АО «ЕНПФ» в марте 2020 года превысили 11,3 трлн тенге (рост с начала года составил 4%), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

Инвестиции пенсионных активов в надежные финансовые инструменты в различных валютах обеспечивают устойчивую инвестиционную доходность, а также защиту от рисков изменения курса тенге к иностранным валютам. В структуре пенсионных активов порядка 33,7% составляют финансовые инструменты, номинированные в иностранной валюте. Большая их часть (около 30,6% от портфеля) - в долларах США.

Благодаря валютной диверсификации портфеля, расширению географии инвестиций и спектра финансовых инструментов, доля чистого инвестиционного дохода в совокупных пенсионных накоплениях населения стабильно растет.

Чистый инвестиционный доход с начала 2020 года превысил 332,34 млрд тенге (за аналогичный период 2019 года - 66,8 млрд тенге). В первой половине марта инвестиционный доход, зачисленный на счета вкладчиков, составил более 192,45 млрд тенге (за аналогичный период 2019 года - 54,74 млрд тенге).

В целях обеспечения сохранности сбережений и сбалансированного уровня доходности по пенсионным активам в долгосрочной перспективе Национальный банк Республики Казахстан, как управляющий пенсионными активами ЕНПФ, придерживается концепции формирования диверсифицированного инвестиционного портфеля, включающего инвестиции как в национальной валюте - тенге, так и в иностранной валюте.



