Инвентарный номер присвоят каждому дереву в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске намерены провести инвентаризацию деревьев. Об этом сообщил аким города Булат Жумабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Градоначальник подчеркнул, что проводится инвентаризация всех имеющихся деревьев.

«Поднимаем все документы. Идем к тому, чтобы у каждого дерева был идентификационный номер. Планируем эту работу завершить к марту следующего года. Что касается ухода за насаждениями: тот, кто высаживает, тот и поливает. Если деревья не прижились, пересаживают. Постоянно составляются акты. Все фиксируем. Два года достаточно, чтобы выявить, какие деревья не прижились. Все, кто занимался посадкой, несут ответственность. Мы заинтересованы в том, чтобы подрядчик с нами не судился по каким-то причинам», - сказал Б. Жумабеков.

В Петропавловске тема озеленения, пожалуй, одна из самых болезненных, начиная с 2017-го года. Массовый спил деревьев в парке и на улицах города возмущал горожан. Высаженные на месте старых деревьев саженцы не приживались. Город напоминал выжженную степь. В 2019 году местные власти создали специальную службу, которая будет заниматься озеленением. Однако уже через год вновь разгорелся скандал с вырубкой деревьев на улицах Петропавловска, в который даже вмешалась прокуратура. Война с деревьями продолжилась и в этом году. Очередные «озеленители» вырубили совершенно здоровые вязы. Их бурную деятельность удалось вовремя остановить неравнодушным гражданам.

Буквально несколько дней назад на внеочередной шестой сессии областного маслихата управление строительства, архитектуры и градостроительства представило изменения в правила содержания и защиты зеленых насаждений на территории Петропавловска и населенных пунктов области.

В правила внесли понятия о санитарной, незаконной и вынужденной вырубке, дополнили пункты об уходе за насаждениями. Расписаны мероприятия при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, случаи при которых производится вынужденная вырубка деревьев без согласования с уполномоченным органом, установлен срок направления уведомления в течение трех рабочих дней с момента вынужденной вырубки.

Правила дополнены пунктом «Компенсационная посадка деревьев производится путем посадки саженцев лиственных пород высотой не менее 2,5 метров с комом или хвойных пород высотой не менее 2 метров с комом. Диаметр ствола от верхней корневой системы саженцев не менее 3 сантиметров, на высоте 1,3 метра стволовой части».

Подробно расписано, каким образом производится компенсационная посадка в случае гибели насаждений. По словам руководителя управления Серика Мухамедиева, ранее этих пунктов в правилах не было.

В частности, «в случае гибели зеленых насаждений, находящихся на прилегающей территории, юридическое или физическое лицо, в ведении которого находится эта территория, производит компенсационную посадку в десятикратном размере. Физическое или юридическое лицо, совершившее незаконную вырубку, уничтожение, повреждение деревьев или нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений, несет ответственность в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях и производит компенсационную посадку деревьев в двадцатикратном размере. В случае незаконной вырубки, уничтожения, повреждения деревьев, занесенных в Красную книгу РК, компенсационная посадка деревьев производиться в тридцатикратном размере».

Расписаны даже места компенсационной посадки, механизм по включению прижившихся деревьев в реестр зеленых насаждений.

В управлении уверены, что внесенные изменения и дополнения позволят в дальнейшем усилить контроль и ответственность при озеленении населенных пунктов.



