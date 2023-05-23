Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны будут проводить не реже одного раза в три года в РК

Автор:  
Серик Сабеков
23 Мая 2023, 11:53
Инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны будут проводить не реже одного раза в три года в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны будет проводиться не реже одного раза в три года или при необходимости по распоряжению акимов областей, городов республиканского значения и столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом говорится в соответствующем приказе министра по чрезвычайным ситуациям РК «Об утверждении Правил постановки на учет и снятия с учета защитных сооружений гражданской обороны».

«Инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны проводится не реже одного раза в 3 года или при необходимости по распоряжению акимов областей, городов республиканского значения и столицы. В рамках инвентаризации осуществляется комплексное обследование защитных сооружений гражданской обороны», - отмечено в приказе.

Кроме того, согласно нововведениям, в случае выявления защитных сооружений гражданской обороны, не состоящих на учете территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, осуществляется их постановка на учет.

Ранее в случаях выявления в ходе инвентаризации бесхозяйного защитного сооружения, при отсутствии близ расположенной в радиусе сбора организации, отнесенной к категории по гражданской обороне (Свод правил Республики Казахстан СП РК 2.04-101-2014 «Защитные сооружения гражданской обороны»), на баланс которой возможна передача защитного сооружения гражданской обороны, паспорта не оформлялись. В этом случае, в государственный орган направлялись рекомендации по дальнейшему использованию помещений бесхозяйного сооружения.


Безопасность   МЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Цех по производству мясных изделий открылся в селе Атырауской области
Цех по производству мясных изделий открылся в селе Атырауской области
Неизвестный избил женщину в Алматы
Неизвестный избил женщину в Алматы
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Сменился замруководителя аппарата акима Алматинской области
Более 2 тысяч рабочих мест создаст логистический хаб в Астане
Более 2 тысяч рабочих мест создаст логистический хаб в Астане
Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО
Почти на 3 млн тенге оштрафовали птицефабрику в СКО
Казахстан возобновит экспорт рыбной продукции в Европу
Казахстан возобновит экспорт рыбной продукции в Европу
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Казахстан на тройном камбэке завершил ЧМ-2023 по хоккею
Ситуацию на границе для экспортеров улучшит Правительство РК
Ситуацию на границе для экспортеров улучшит Правительство РК
Расширить экспорт на рынок Саудовской Аравии намерены в Казахстане
Расширить экспорт на рынок Саудовской Аравии намерены в Казахстане