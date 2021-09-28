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    14:13, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Инвентаризацию всех законов касательно лиц с инвалидностью проведут в Правительстве

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работа по улучшению и совершенствованию законодательства и по обеспечению прав по социальной защите лиц с инвалидностью будет продолжена. Об этом заявил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ерлан Аукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом работа по улучшению и совершенствованию законодательства и по обеспечению прав по социальной защите лиц с инвалидностью будет продолжена. Другие направления Нацплана также реализуются нашими коллегами из других министерств. (…) Министерство индустрии и инфраструктурного развития занимается закреплением на законодательном уровне понятия «разумное приспособление», повышением транспортной доступности и многим другим», - сказал Ерлан Аукенов на брифинге в СЦК.

    Он рассказал о межведомственном взаимодействии в данном направлении.

    «Буквально вчера с МИИР мы утвердили дорожную карту по подготовке и предложениям по внесению изменений в НПА, регулирующие планировку и застройку уже комплексно-различных организаций, зданий, сооружений, объектов по обеспечению доступности лиц с инвалидностью и других маломобильных граждан», - отметил вице-министр.

    «Будет проведена инвентаризациях всех НПА, анализ зарубежного законодательства, практики и опыт изменения законодательства, сбор, анализ предложений общественности и подготовлен пакет предложений по внесению изменений и дополнений в различные законодательные акты», - заключил спикер.


    Теги:
    Правительство Социальная поддержка Минтруда РК Правительство РК Закон и право Астана МИИР РК Общество
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