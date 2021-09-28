Инвентаризацию всех законов касательно лиц с инвалидностью проведут в Правительстве
«В целом работа по улучшению и совершенствованию законодательства и по обеспечению прав по социальной защите лиц с инвалидностью будет продолжена. Другие направления Нацплана также реализуются нашими коллегами из других министерств. (…) Министерство индустрии и инфраструктурного развития занимается закреплением на законодательном уровне понятия «разумное приспособление», повышением транспортной доступности и многим другим», - сказал Ерлан Аукенов на брифинге в СЦК.
Он рассказал о межведомственном взаимодействии в данном направлении.
«Буквально вчера с МИИР мы утвердили дорожную карту по подготовке и предложениям по внесению изменений в НПА, регулирующие планировку и застройку уже комплексно-различных организаций, зданий, сооружений, объектов по обеспечению доступности лиц с инвалидностью и других маломобильных граждан», - отметил вице-министр.
«Будет проведена инвентаризациях всех НПА, анализ зарубежного законодательства, практики и опыт изменения законодательства, сбор, анализ предложений общественности и подготовлен пакет предложений по внесению изменений и дополнений в различные законодательные акты», - заключил спикер.