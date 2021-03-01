Инвентаризацию всех медорганизаций проведут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены в кратчайшие сроки провести инвентаризацию всех медицинских организаций здравоохранения. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства 26 января 2021 года, нами планируется провести оценку материально-технической базы медицинских организаций и модернизацию службы родовспоможения и реанимации», - сказал Алексей Цой.

Для достижения этой цели, по словам министра, предстоит реализовать следующие задачи:

- в кратчайшие сроки провести инвентаризацию всех медицинских организаций здравоохранения;

- обеспечить укрепление материально-технической базы служб родовспоможения и реанимации.

«Для обеспечения доступной медицинской помощи на селе дополнительно к 13 существующим межрайонным больницам будут открыты до 25 межрайонных больниц, тем самым будет обеспечено соблюдение принципа «золотого часа», а также мультипликационный эффект количества предоставления медицинских услуг населению. В итоге, прогнозно численность обслуживаемого населения увеличится с 2,5 млн человек до 5,2 млн», - заключил Алексей Цой.

Напомним, в ходе расширенного заседания Правительства 26 января 2021 года Президент РК поручил Правительству совместно с акимами регионов и привлечением профессионального сообщества провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения.

«При этом важно сделать акцент на службах родов и реанимаций, а также принять меры по их оснащению медицинскими оборудованиями, лекарствами и изделиями», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.