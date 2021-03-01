Инвентаризацию всех медорганизаций проведут в Казахстане
«В рамках реализации поручений Главы государства, данных на расширенном заседании Правительства 26 января 2021 года, нами планируется провести оценку материально-технической базы медицинских организаций и модернизацию службы родовспоможения и реанимации», - сказал Алексей Цой.
Для достижения этой цели, по словам министра, предстоит реализовать следующие задачи:
- в кратчайшие сроки провести инвентаризацию всех медицинских организаций здравоохранения;
- обеспечить укрепление материально-технической базы служб родовспоможения и реанимации.
«Для обеспечения доступной медицинской помощи на селе дополнительно к 13 существующим межрайонным больницам будут открыты до 25 межрайонных больниц, тем самым будет обеспечено соблюдение принципа «золотого часа», а также мультипликационный эффект количества предоставления медицинских услуг населению. В итоге, прогнозно численность обслуживаемого населения увеличится с 2,5 млн человек до 5,2 млн», - заключил Алексей Цой.
Напомним, в ходе расширенного заседания Правительства 26 января 2021 года Президент РК поручил Правительству совместно с акимами регионов и привлечением профессионального сообщества провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения.
«При этом важно сделать акцент на службах родов и реанимаций, а также принять меры по их оснащению медицинскими оборудованиями, лекарствами и изделиями», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.