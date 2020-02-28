Инватакси не хватает в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области люди с ограниченными возможностями не могут в полной мере получить услугу инватакси, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вопрос доступности объектов социальной инфраструктуры и общественного транспорта для лиц с ограниченными возможностями рассматривали на комиссии партийного контроля в филиале «Nur Otan».

Как выяснилось, услуга «Инватакси» доступна пока только в Петропавловске. В районах ее практически не оказывают.

«Реализация услуги по районам проблематична. Всем районам даны рекомендации, чтобы они в бюджете предусмотрели средства на эти цели. Стоимость «Газели», оборудованной специальным подъемником, достигает 10 млн тенге. В Айыртауском и Кызылжарском районах заключены меморандумы о сотрудничестве с местными таксопарками. Они бесплатно подвозят людей с ограниченными возможностями к социальным объектам», - рассказала заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Гульмира Маулетбаева.

Что касается общественного транспорта, в Петропавловске есть 12 низкопольных автобусов, приспособленных для перевозки лиц с ограниченными возможностями.

«На ежеквартальной основе проводятся встречи с руководителями аэропорта, железнодорожного вокзала, автовокзала, представителями перевозчиков на железнодорожном и автомобильном транспорте по вопросам разъяснения необходимости создания условий доступности для лиц с инвалидностью», - сказала Г.Маулетбаева.