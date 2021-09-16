Инвалиды труда будут непрерывно обеспечены средствами и услугами реабилитации - законопроект в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, выступивший с докладом, одной из новелл законопроекта является обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья, в случае невозможности исполнения обязательств работодателем.

«Сегодня в случае прекращения деятельности работодателя – индивидуального предпринимателя или ликвидации юридического лица данные обязательства переходят к государству. При этом инвалиды лишены возможности получения технических средств и услуг реабилитации в период приостановления деятельности предприятия или во время проведения процедур банкротства, которые могут длиться до 1,5 лет. В этот период лицо, получившее инвалидность на производстве, лишается технических средств реабилитации. Данная мера позволит своевременно охватить до 2 тысяч людей техническими средствами и услугами реабилитации», - сказал С. Шапкенов.

Законопроект также содержит ряд новелл, направленных на улучшение социальной защиты инвалидов первой группы и детей-инвалидов.

Как отметил министр, нормы законопроекта разработаны с учетом предложений парламентарией и общественных объединений, поддержаны партией «Нур Отан» и нашли свое отражение в предвыборной платформе партии.

На реализацию норм законопроекта в 2021-2023 годах предусмотрено выделение 55 миллиардов тенге.