Инвалиды по зрению получили возможность ознакомиться с архитектурой города Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Люди с нарушением зрения получили возможность поближе познакомиться с архитектурой Караганды. Для этого осужденные изготовили макеты архитектурных достопримечательностей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан состоялась презентация макетов по проекту «Сарыарка – любимый край». Карагандинцы с проблемами по зрению смогли на ощупь ознакомиться со строениями цирка, драматического театра им. С.Сейфуллина, дворца культуры горняков, памятником Н.Абдирову, памятником Бухар-Жырау и монументом шахтерской славы.

«В рамках заключенного меморандума, было инициировано создание 3D моделей наиболее значимых архитектурных ценностей нашей области. Осужденные охотно приняли участие в создании 3D моделей. Думаю, вклад, внесённый руками осуждённых, будет способствовать духовному просветлению слабовидящих граждан. Также участие в подобных мероприятиях способствует процессу ресоциализации осуждённых нашей области, принося подобным образом пользу обществу», - сообщил подполковник юстиции Мейрамбек Каргалтаев.