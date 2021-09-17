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    14:35, 17 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Инвалиды по зрению получили возможность ознакомиться с архитектурой города Караганды

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Люди с нарушением зрения получили возможность поближе познакомиться с архитектурой Караганды. Для этого осужденные изготовили макеты архитектурных достопримечательностей города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В специализированной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан состоялась презентация макетов по проекту «Сарыарка – любимый край». Карагандинцы с проблемами по зрению смогли на ощупь ознакомиться со строениями цирка, драматического театра им. С.Сейфуллина, дворца культуры горняков, памятником Н.Абдирову, памятником Бухар-Жырау и монументом шахтерской славы.

    «В рамках заключенного меморандума, было инициировано создание 3D моделей наиболее значимых архитектурных ценностей нашей области. Осужденные охотно приняли участие в создании 3D моделей. Думаю, вклад, внесённый руками осуждённых, будет способствовать духовному просветлению слабовидящих граждан. Также участие в подобных мероприятиях способствует процессу ресоциализации осуждённых нашей области, принося подобным образом пользу обществу», - сообщил подполковник юстиции Мейрамбек Каргалтаев.


    Теги:
    МВД РК Культура Карагандинская область Общество Правоохранительные органы
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