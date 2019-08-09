Инвалидов в Шымкенте незаконно облагали налогами

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – По результатам прокурорской проверки в городе Шымкент защищены права 433 тысяч граждан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прокуратуру города Шымкента.

В соответствии с Налоговым кодексом РК люди с ограниченными возможностями освобождены от уплаты налогов на движимое и недвижимое имущество, однако установлены факты неправомерного налогообложения указанных лиц.

Эти нарушения после вмешательства органов прокуратуры устранены, путем возврата незаконно оплаченных налогов, тем самым защищены права 1200 инвалидов.

Также проведенной проверкой в управлении образования города прокуратурой Каратауского района установлены факты необеспечения учителей средних образовательных учреждений профилактическим медицинским осмотром.

По результатам внесенного представления из бюджета выделено 18,9 млн тенге для профилактического медицинского осмотра 17 879 учителей.

А в организациях здравоохранения в рамках гарантированного объема медицинской помощи обеспечено прохождение более 3 тысяч детей.

Путем внесения представления в адрес департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей города Шымкента удалось снизить тариф на природный газ, установленный ТОО «Жеңіс» до 90 тенге за 1 000 куб. м, таким образом, защищена права 11 тысяч граждан.

Актом прокурорского реагирования обеспечено снижение цен на воду до 4,53 тенге в специальной экономической зоне «Оңтүстік».

Вместе с тем, по требованию прокуратуры Енбекшинского района инспекцией труда проведена проверка в ТОО «Хлопкопром-Целлюлоза», в результате 118 работникам выплачена задолженность по заработной плате в размере 14 млн тенге.