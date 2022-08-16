Инвалидов незаконно облагали госпошлиной за выдачу документов в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой по Акмолинской области выявлены факты необоснованного взимания госпошлин Центрами обслуживания населения с лиц с ограниченными возможностями за выдачу паспортов и удостоверений личностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

В ходе анализа установлено нарушение прав более 500 граждан-инвалидов. Согласно статье 622 Налогового кодекса данные лица освобождены от уплаты госпошлин за услуги документирования.

По инициативе департамента по противодействию коррупции по Акмолинской области был поднят вопрос восстановления нарушенных прав граждан. В настоящее время совместно с органами полиции проводится работа по возврату оплаченных госпошлин.

Общая сумма истребованных пошлин составила 1 млн 345 тыс. тенге.

Кроме того, для исключения в дальнейшем подобных необоснованных взиманий госпошлин департаментом указано на необходимость проведения качественной интеграции информационных систем, а также изучения действующего законодательства касательно предоставления льгот определенным категориям лиц и в других сферах.

Агентство по противодействию коррупции, с целью защиты социально-уязвимых слоев населения, призывает Центры обслуживания населения и контролирующие органы внимательно относиться к требованиям Закона и не допускать нарушения прав граждан.

Работа по решению проблем социальной значимости региона продолжается.