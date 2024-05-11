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    19:37, 10 Май 2024 | GMT +6

    Инвалидность за 25 тысяч назначал и продлял чиновник в области Жетысу

    взятка, деньги, тенге
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    Департаментом Агентства по области Жетысу проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела департамента Комитета труда и социальной защиты. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикоррупционную службу.

    Он подозревается в получении взяток через посредников на системной основе от 20 до 25 тысяч тенге от инвалидов 2-й и 3-й категорий за продление и назначение инвалидности.

    Судом в отношении подозреваемого в связи с полным признанием вины санкционирована мера пресечения в виде «домашний арест» с применением «электронного браслета».

    Расследование продолжается.

    Согласно требованиям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Теги:
    Закон и право Регионы Казахстана Инвалиды Регионы Жетысуская область Взятка Антикор
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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