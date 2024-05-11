Инвалидность за 25 тысяч назначал и продлял чиновник в области Жетысу

Департаментом Агентства по области Жетысу проводится досудебное расследование в отношении руководителя отдела департамента Комитета труда и социальной защиты. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Он подозревается в получении взяток через посредников на системной основе от 20 до 25 тысяч тенге от инвалидов 2-й и 3-й категорий за продление и назначение инвалидности.

Судом в отношении подозреваемого в связи с полным признанием вины санкционирована мера пресечения в виде «домашний арест» с применением «электронного браслета».

Расследование продолжается.

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